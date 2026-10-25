پروژه مشترک ایران و چین برای احیای تالاب صالحیه–اله‌آباد و مهار کانون‌های گردوغبار با پیش‌بینی اقدامات اجرایی در بیش از ۴۸ هزار هکتار وارد مرحله اجرا شد.

جوان آنلاین: به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و پیگیری مصوبات ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، وبینار تخصصی بررسی محور‌های اجرایی تفاهم‌نامه سه‌جانبه پروژه مشترک ایران و چین، روز شنبه دوم آبان‌ماه با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

به گزارش مهر، این پروژه با محوریت دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار و با مشارکت آکادمی علوم چین، دانشگاه تهران و سازمان برنامه و بودجه، با هدف مهار کانون‌های فعال گردوغبار، بهبود رژیم هیدرولوژیکی تالاب صالحیه–اله‌آباد و ارتقای معیشت جوامع محلی وارد مرحله اجرایی شده است.

بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی گردوغبار، در این نشست با تشریح محور‌های همکاری مشترک، بر مدیریت یکپارچه منابع آب، احیای زیست‌بوم‌های تالابی، توسعه کشاورزی حفاظتی و تثبیت کانون‌های بحرانی گردوغبار تأکید کرد.

وی این همکاری را نمونه‌ای از هم‌افزایی ملی و دیپلماسی فعال محیط‌زیستی دانست که در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده برای فاز نخست احیای تالاب صالحیه–اله‌آباد، اقداماتی از جمله اصلاح زهکش‌ها و بازگشایی آب‌راه‌ها، ایجاد بادشکن‌های زنده و غیرزنده، اجرای عملیات بیولوژیک، استفاده از مالچ‌های زیست‌سازگار و توانمندسازی جوامع محلی در محدوده‌ای به وسعت بیش از ۴۸ هزار هکتار پیش‌بینی شده است.

این وبینار در راستای تکمیل و پیگیری مصوبات بیست‌وچهارمین نشست ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار برگزار شد و بر هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد اقدامات اجرایی پروژه تأکید داشت.