جوان آنلاین: آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

متقاضیان این آزمون با توجه به نکات ذیل و همچنین مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند.

مهلت ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از امروز یکشنبه سوم آبان آغاز شده است و در روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد. لازم به تأکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت کند.

متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون به شرح ذیل اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.

مراحلی که متقاضی باید برای شروع به ثبت‌نام طی کند:

۱- مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org برای تهیه کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱).

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳-آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۴- خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ ۲۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال (۲ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان) از سامانه خرید کارت اعتباری در تارنمای این سازمان. (لازم به توضیح است مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ ریال از این مبلغ مربوط به هزینه خدمات ارسال پیامک است).