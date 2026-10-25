جوان آنلاین: روزنامه هاآرتص در مقاله‌ای از مخاطبان خود و اسرائیلی‌ها خواست اشتباه دوره قبل را در عدم مشارکت در انتخابات تکرار نکرده و این بار اجازه ندهند نتانیاهو از این طریق، موفق به کسب آرا شود.

به گزارش تسنیم، ناحیما استراسلر نویسنده این مقاله آورده است: شاید احساس بیگانگی بود، شاید ناامیدی یا شاید هم صرفاً تنبلی. به هر حال، در انتخابات قبلی در سال ۲۰۲۲، تنها ۷۰ ٫ ۶ درصد از واجدان شرایط رأی دادن شرکت کردند. درک کسانی که در انتخابات شرکت نکردند دشوار است؛ حدود دو میلیون نفر (حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی دادن) که زمام امور زندگی خود را به کسانی واگذار کردند که در انتخابات شرکت کردند، با وجود اینکه تحمل بیشتر آنها را ندارند. آنها صرفاً با ماندن در خانه‌هایشان، آشکارا از تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، قوانین و نحوه توزیع منابع چشم‌پوشی کردند؛ امری که مانع آن نشد که روز بعد از انتخابات از نتایج شکایت کنند.

در مقابل کاهش میزان مشارکت عرب‌ها، میزان بالای مشارکت حریدی‌ها با ۸۲ درصد به چشم می‌خورد.

آنها برای به دست آوردن بودجه‌ها، امتیازات و معافیت از خدمت سربازی و کار، به تعداد انبوه به پای صندوق‌های رأی می‌روند. آنها روش‌های خاص خود را دارند؛ برخی بیش از یک بار به مراکز رأی‌گیری مراجعه می‌کنند و از کارت شناسایی افرادی استفاده می‌کنند که حاضر نیستند زحمت رأی دادن را به خود بدهند؛ برخی دیگر نیز به نام کسانی رأی می‌دهند که طی ۱۰ روز پیش از انتخابات فوت کرده‌اند (فهرست اسامی که به مراکز رأی‌گیری ارسال می‌شود، یک هفته و نیم پیش از انتخابات بسته می‌شود).

این بار، برخلاف انتخابات سال ۲۰۲۲، ائتلاف تغییر توانسته است بهتر از ائتلاف نتانیاهو خود را سازمان‌دهی کند. همچنین، ائتلاف احزاب عرب با تشکیل یک ائتلاف دوجانبه و بر اساس توافق‌نامه مازاد آرا وارد انتخابات می‌شود؛ اقدامی که مانع هدر رفتن آرا خواهد شد. در مقابل، ائتلاف نتانیاهو با آشفتگی بزرگی رو‌به‌رو است و احتمال دارد تا شش کرسی به دلیل هدر رفتن آرا از دست برود. به همین دلیل، نتانیاهو و اسموتریچ فشار‌های سنگینی بر وینتر (حزب «آماخ یسرائیل») و موتی لایتنر (نماینده جریان حریدی) وارد می‌کنند تا از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کنند. نتانیاهو همچنین احزاب کوچک را برای انصراف از رقابت تحت فشار قرار می‌دهد.

باور کردن این واقعیت دشوار است. باورکردنی نیست که فردی که بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد و عامل اصلی شکست ۷ اکتبر است، همچنان بتواند سه‌شنبه آینده پیروز شود. باورکردنی نیست که نتانیاهو با وجود لکه ننگی که بر دامنش سنگینی می‌کند، برای تصدی مقام نخست‌وزیری نامزد شده است. درک این موضوع دشوار است که فردی که در شکست دادن ایران، حزب‌الله و حماس ناکام مانده، همچنان به قدرت چسبیده است. درک این موضوع دشوار است که فردی که مسئول تبدیل اسرائیل به موجودیتی مطرود در سطح بین‌المللی است، از جمله با ایجاد خطر واقعی اعمال تحریم‌های اروپا و کاهش کمک‌های امنیتی آمریکا، همچنان نامزدی مشروع به شمار می‌رود.

باورکردنی نیست که فردی که میان گروه‌های مختلف مردم بذر نفرت می‌پاشد، از اعطای معافیت به تندرو‌های مذهبی حمایت می‌کند و در برابر آشوبگران کرانه باختری اقدامی انجام نمی‌دهد، همچنان ما را به سوی پرتگاه سوق دهد.