جوان آنلاین: روزنامه معاریو در مقاله‌ای اعلام کرد که مدتی است که جوانان یهودی ارتباط خود با اسرائیل را جزو نکات منفی زندگی خود تفسیر کرده و همین امر سبب ایجاد شکاف و زاویه بین آنها و اسرائیل شده است.

به گزارش تسنیم، در این مقاله که به قلم مدیر بخش (به اصطلاح) مبارزه با سامی ستیزی (یهودستیزی) دانشگاه رایخمن (خوانده می‌شود) آمده است: جوانان یهودی در خارج از (فلسطین اشغالی) به شدت به دنبال جلوگیری از شکل گیری هر نوع ارتباطی بین خود و اسرائیل هستند.

به اعتراف این کارشناس صهیونیسم، (اسرائیل سبب شده است تا) یهودیان در سرتاسر جهان در معرض خشم و نفرت جهانی قرار بگیرند، علت اصلی این رویکرد هم وابستگی آنها به اسرائیل است، همین امر سبب می‌شود تا این پرسش مطرح شود که تاثیر وابستگی یهودیان به اسرائیل تا چه حد بر زندگی آنها تاثیر منفی می‌گذارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مقاله آورده است: از هفتم اکتبر، (تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه پس از عملیات طوفان الاقصی مقاومت) شاهد افزایش فشار‌ها برای جدا کردن یهودیت از صهیونیسم و اسرائیل بوده‌ام.

با افزایش تنش در روابط با اسرائیل، خطر انزوای آن نیز افزایش می‌یابد؛ نه‌فقط در عرصه بین‌المللی، بلکه در میان بخش‌هایی از خود جهان یهودی هم شاهد منزوی شدن اسرائیل هستیم.

من این فشار را در داخل جامعه یهودیان نیز تجربه می‌کنم. در ماه‌های پس از هفتم اکتبر، از من دعوت شد تا در نشست‌های شورای محلی ایالت کنتی-کت شرکت کنم و درباره جنبش حماس و رویداد‌های آن روز توضیح دهم.

در میان سخنرانانی که از موضع حامی فلسطین دفاع می‌کردند، یهودیانی نیز حضور داشتند که بر هویت یهودی خود تأکید می‌کردند تا روشن کنند که مخالفتشان با صهیونیسم و اقدامات اسرائیل، از دیدگاه آنان، یهودستیزانه نیست.

در اینجا، یهودیت به‌عنوان هویتی مطرح می‌شد که می‌توان آن را از صهیونیسم و همدلی با اسرائیل جدا کرد و می‌توانند دو امر مجزا و منفک از یکدیگر باشند.

در همین حال، یهودیان به من می‌گویند که کنیسه‌هایی را که سال‌ها خانه خود می‌دانستند ترک می‌کنند، زیرا احساس می‌کنند اسرائیل به‌تدریج از زندگی جامعه کنار گذاشته می‌شود. در مواردی دیگر، خشم از اسرائیل به خود یهودیان منتقل می‌شود.

پس از هفتم اکتبر، یکی از دانشجویان ممتاز دوره من در دانشگاه ییل دیگر در کلاس‌ها حاضر نشد.

مدتی بعد، دانشجوی دیگری به من گفت که نمی‌خواهد با استادی یهودی و اسرائیلی درس بخواند. این هویت من پیش از هفتم اکتبر نیز بود، اما آنچه تغییر کرده، معنایی است که او (بعد از جنایات اسرائیل پس از ۷ اکتبر) به این هویت نسبت داده است.

برای کودکان، این تحول بسیار نگران‌کننده است. از مادری در سیاتل پرسیدم که فرزندانش در مدرسه درباره اسرائیل چه دیده یا شنیده‌اند. او ویدئویی از شبکه سی‌ان‌ان درباره جنگ غزه (و جنایات اسرائیل در این جنگ) را به یاد آورد و آن را عامل واکنش دانش آموزان نسبت به فرزندش دانست.

مؤلف مقاله که از اساتید دانشگاه براندیز ماساچوست هم هست در مورد تجربه خود در آمریکا می‌گوید: فرزندان من نیز در مدرسه این جمله را شنیده‌اند: «ببینید با کودکان فلسطینی در غزه چه می‌کنید.» مادر دیگری از ایالت کنتیکت کتاب «وطن: رؤیای پدرم درباره فلسطین» را به من نشان داد که در مدرسه پسرش تدریس می‌شد. او گفت که اگرچه این کتاب رویداد‌های سال ۱۹۴۸ را از دریچه «نکبت» روایت می‌کند، اما به روایت یهودیان یا پیوند یهودیان با قدس نمی‌پردازد.

او نوشت: اخیراً یک یهودی از کانادا برایم نوشت که تصمیم گرفته است کشوری را که زندگی خود را در آن ساخته بود ترک کند، زیرا دیگر در آنجا احساس امنیت نمی‌کند و (نمی خواهد) خود را متعلق به جامعه یهودیان آنجا بداند. او گفت: «آینده، آرزو‌ها و سهم خود را به جای دیگری خواهم برد.»، اما آنجا اسرائیل نخواهد بود.

بعد از آن این کارشناس صهیونیست اعتراف می‌کند: شکاف نسلی در داده‌ها به‌روشنی دیده می‌شود. در پژوهشی که در سال ۲۰۲۵ درباره جامعه یهودیان بوستون انجام شد، ۳۹ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله اعلام کردند که پیوند عاطفی آنها با اسرائیل از هفتم اکتبر به بعد کاهش یافته است.

در انگلیس نیز نظرسنجی که مؤسسه پژوهش سیاست یهودی (JPR) در همان سال با مشارکت بیش از ۴۸۰۰ یهودی انجام داد، نشان داد که ۲۴ درصد از جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله خود را مخالف صهیونیسم معرفی کرده‌اند؛ ۲۰ درصد دیگر نیز خود را غیرصهیونیست دانسته‌اند.

ما آنچه را که علیه یهودیان انجام می‌شود اندازه‌گیری می‌کنیم، اما به‌ندرت تأثیر تجربه یهودستیزی بر خود آنها را می‌سنجیم.

کارشناس صهیونیست در ادامه هشدار می‌دهد: اگر جوانان یهودی احساس کنند که رابطه با اسرائیل هزینه اجتماعی دارد، ممکن است فاصله به گسست تبدیل شود و برقراری دوباره ارتباط دشوارتر شود.

نسل آینده یهودیان خارج از اسرائیل، خود درباره ماهیت رابطه‌شان با اسرائیل تصمیم خواهند گرفت. پرسش این است: آنها با کدام اسرائیل آشنا خواهند شد؟ با اسرائیلی که از طریق جنگ، اعتراضات و شبکه‌های اجتماعی شناخته‌اند، یا با اسرائیلی که (سعی کرده خود را به آن شکل وانمود کند).