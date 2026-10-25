حماس: حمله به دانشگاه اسلامی غزه جنایت جنگی است

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات هوایی ارتش اشغالگر به محوطه دانشگاه اسلامی در شهر غزه، در حالی که دانشجویان در آن حضور داشتند و به شهادت سه دانشجو و زخمی‌شدن شماری دیگر انجامید، «جنایت جنگی آشکار» و ادامه جنگ نسل‌کشی است که بیش از سه سال ادامه داشته است.

به گزارش مهر، حماس بعد از ظهر امروز یکشنبه با اشاره به تداوم حملات و محدودیت‌ها در نوار غزه تأکید کرد که رژیم اشغالگر همچنان توافق آتش‌بس را به‌طور آشکار نقض می‌کند و با تشدید عملیات کشتار و بمباران، هر روز محله‌های مسکونی، چادر‌های آوارگان و مراکز غیرنظامی را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که نظامیان اشغالگر با جابه‌جاکردن خط زرد به سمت غرب، اراضی بیشتری را اشغال و تصرف می‌کنند و مانع ورود مواد غذایی اساسی می‌شوند؛ اقداماتی که به گفته حماس، تعهدات این طرف بر اساس توافق آتش‌بس و تلاش‌های میانجی‌ها و کشور‌های ضامن و وعده‌های آنها را نادیده می‌گیرد.

حماس از میانجی‌ها و کشور‌های ضامن توافق خواست به مسئولیت‌های خود عمل کنند، فورا مداخله کنند و برای وادارکردن نیرو‌های اشغالگر به توقف جنایت‌های مستمر علیه غیرنظامیان فشار بیاورند.

این جنبش همچنین خواستار پایان محاصره و کمک‌رسانی به بیش از دو میلیون انسانی شد که به گفته آن، با گرسنگی و کشتار روزانه روبه‌رو هستند.