اعتراضات به بارسلون اسپانیا هم کشیده شد

جوان آنلاین: روزنامه اسپانیایی «لا وانگواردیا» نوشت که این تظاهرات از میدان کاتالونیا در مرکز بارسلون آغاز شده است و بیش از ۶۰۰ جوان معترض در این اعتراضات شرکت کردند. آنها در جریان درگیری با پلیس، به سمت نیرو‌های امنیتی ترقه و سنگ پرتاب کردند و سطل‌های زباله را آتش زدند. علاوه بر این، ۱۴ مغازه مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، این رسانه اسپانیایی همچنین گزارش داد: فروشگاه‌های بزرگ خرده‌فروشی در منطقه‌ای که اعتراضات در آن رخ داد، مانند فروشگاه بزرگ ال کورته اینگلس در طول این اعتراضات تعطیل کردند. در نتیجه، صد‌ها خریدار برای مدتی در داخل مغازه‌ها محبوس شدند. اعتراضات در بارسلون که از طریق رسانه‌های اجتماعی سازماندهی شده بود، هیچ رهبر رسمی نداشت.

برخی از جوانان به این روزنامه گفتند: این اعتراض به هیچ موضوع خاصی مرتبط نبود، بلکه شرکت‌کنندگان به دنبال پیروی از الگوی تظاهرات گسترده در سایر کشور‌های اروپایی بودند.

اعتراضات در فرانسه از اواسط ماه سپتامبر آغاز شد، زمانی که دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه پاریس برای درخواست بهبود مدارس خود به خیابان‌ها آمدند. بعدا افرادی که از افزایش قیمت‌ها ناراضی بودند به آنها پیوستند. اعتراضات همچنین در ۱۷ و ۱۸ اکتبر در چندین شهر ایتالیا برگزار شد. در آلبانی، معترضان از جمله خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند. اعتراضات گسترده‌ای در ۲۴ اکتبر دوباره در فرانسه، ایتالیا و آلبانی برگزار شد و تظاهرات‌هایی نیز در بلژیک و اسپانیا برپا گردید.