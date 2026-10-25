جوان آنلاین: به نقل از فاکس نیوز، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال آماده سازی پایگاه‌های نظامی این کشور است تا بتوانند دست کم به مدت ۹۰ روز بدون پشتیبانی بیرونی (خارج از پایگاه نظامی) به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش مهر، فاکس نیوز در این خصوص ادامه داد: این اقدام در راستای آمادگی برای احتمال وقوع جنگی بزرگ صورت می‌گیرد که می‌تواند شبکه‌های برق را از کار بیندازد، زنجیره‌های تأمین را مختل کند و زیرساخت‌های حیاتی در خاک آمریکا را تهدید نماید.

بر اساس اسنادی که توسط «فاکس نیوز دیجیتال» (Fox News Digital) بررسی شده است، این الزام جدید بخشی از طرحی نظامی و گسترده‌تر به نام «دژ» (FORTRESS) محسوب می‌شود که هدف آن تضمین تداوم توان رزمی نیرو‌های آمریکایی است؛ حتی اگر سیستم‌های غیرنظامی که این نیرو‌ها به آنها وابسته‌اند، دچار اختلال شوند.