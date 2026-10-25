۵۶ حمله عربستان به یمن طی ۲۴ ساعت گذشته

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی هوایی عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۶ حمله هوایی و موشکی به شماری از استان‌های یمن انجام داده است.

به گزارش ایسنا، به گفته سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، حملات عربستان مناطق و تأسیسات غیرنظامی در استان‌های حجه، لحج، عمران، صعده، جوف، تعز و اِب را هدف قرار داده‌اند.

وی اعلام کرد که حملات هوایی با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده است که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند. به گفته وی، حملات موشکی از منطقه نجران صورت گرفته است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در ادامه اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه این کشور از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۳ هزار و ۱۷۹ مورد رسیده است.