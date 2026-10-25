تشکیل کمیته پارلمانی عراق درباره تعطیلی گذرگاه چذابه

جوان آنلاین: «صکر المحمداوی» عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق در مصاحبه با پایگاه «شفیق نیوز» از تشکیل کمیته پارلمانی درباره تعطیلی گذرگاه چذابه خبر داد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: نمایندگان پارلمان به تعطیلی گذرگاه الشیب (چذابه) در مرز ایران واقع در استان میسان اعتراض کردند و ریاست پارلمان نیز تصمیم گرفت یک کمیته پارلمانی با عضویت تعدادی از نمایندگان این استان و کمیته گذرگاه‌های مرزی برای بررسی علل تعطیلی این گذرگاه تشکیل شود.

المحمداوی افزود: طبق دستورالعمل، کمیته مربوطه قرار است طی ۷۲ ساعت گزارش خود را ارائه کند.

در همین ارتباط تعدادی از نمایندگان استان میسان از «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق درخواست کردند که هر چه سریع‌تر گذرگاه چذابه را بازگشایی کند و درباره پیآمد‌های تعطیلی این گذرگاه بر اوضاع اقتصادی و معیشتی استان و سراسر کشور هشدار دادند.

«محمد الفرطوسی» نماینده پارلمان عراق از استان میسان در این باره گفت: این گذرگاه شریان اقتصادی استان است و تعطیلی آن منجر به افزایش قیمت مواد غذایی می‌شود و علاوه بر آن بیماران و افرادی که نیاز درمانی فوری دارند از سفر محروم می‌شوند.

وی افزود که تعطیلی این گذرگاه باعث می‌شود که معیشت صد‌ها خانواده که درآمد روزانه آنها به فعالیت این گذرگاه وابسته است از جمله صاحبان وسایل نقلیه، بازرگانان و کارگران، مختل شود.

این نماینده پارلمان عراق همچنین با اشاره به اینکه نمایندگان استان میسان از تصمیم دولت برای تعطیلی گذرگاه چذابه اطلاع نداشتند، گفت که تعطیلی این گذرگاه باعث غافلگیری شهروندان شد و تظاهرات اعتراض‌آمیز به تعطیلی گذرگاه هر روز در حال گسترش است.

وی هشدار داد که تداوم تعطیلی این گذرگاه منجر به خسارت‌هایی خواهد شد که تنها محدود به استان میسان نمی‌شود بلکه پیآمد‌های آن سایر مناطق کشور را دربرخواهد گرفت.

از سوی دیگر «مصطفی دوعیر» رئیس شورای استان میسان از دولت عراق خواست که گذرگاه مرزی چذابه را تا روز پنجشنبه بازگشایی کند.

رئیس شورای استان میسان، گفت که در صورت عدم بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران، جاده‌ها را خواهد بست. دویر از دولت فدرال خواست تا پنجشنبه آینده به این انسداد پایان دهد.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی که در مقابل گذرگاه مرزی برگزار شد، عنوان کرد که عدم پاسخگویی به این درخواست، شورا را مجبور خواهد کرد که «استان را از بدنه عراق جدا کند».