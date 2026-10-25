جوان آنلاین: کمتر از ۲۴ ساعت مانده به انتخابات کنست، سرزمین‌های اشغالی در فضایی آکنده از آماده‌باش نظامی، تهدید خارجی، عملیات گسترده در کرانه باختری و جدال بر سر آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو به استقبال صندوق‌های رأی می‌رود؛ انتخاباتی که نخست‌وزیر مستقر می‌کوشد آن را به همه‌پرسی درباره توانایی خود برای مقابله با ایران تبدیل کند، اما نظرسنجی‌ها از دشواری او برای حفظ اکثریت حکایت دارند. در آستانه رأی‌گیری، ارتش سطح آماده‌باش خود را به بالا‌ترین حد رسانده، مرخصی نظامیان را لغو کرده و نیرو‌های بیشتری به جبهه‌های مختلف اعزام کرده است. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره احتمال حمله احتمالی در رسانه‌های عبری بازتاب یافته است. البته، گزارش‌ها وجود تهدید مشخص و قریب‌الوقوع را نشان نمی‌دهد.

نخستین انتخابات سراسری پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های منطقه‌ای متعاقب آن، روز سه شنبه برگزار می‌شود. ارتش رژیم صهیونیستی از برگزاری رزمایش گسترده دو روزه در مناطق مرکزی و شمالی خبر داده؛ مانوری که در کنار افزایش حضور نظامی در کرانه باختری، بر سایه سنگین ملاحظات امنیتی بر این انتخابات افزوده است. این فضای امنیتی تنها به تحرکات نظامی محدود نیست. ارتش اعلام کرده گذرگاه‌های زمینی کرانه باختری در روز انتخابات بسته می‌شوند؛ تصمیمی که هم‌زمان با عملیات گسترده در الخلیل و اطراف آن اتخاذ شده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی، حدود ۲ هزار فلسطینی از خانه‌های خود آواره شده‌اند و محدودیت‌های رفت‌وآمد، تخریب ساختمان‌ها و محاصره برخی مناطق ادامه دارد. مقام‌های فلسطینی این اقدامات را مجازات جمعی و عامل تشدید فشار بر غیرنظامیان توصیف کرده‌اند.

در چنین شرایطی، مسئله امنیت به یکی از محور‌های اصلی رقابت انتخاباتی تبدیل شده و کابینه نتانیاهو می‌کوشد اقدامات نظامی را بخشی از پاسخ خود به تهدید‌های موجود معرفی کند.

در یکی از جنجالی‌ترین تحرکات کارزار انتخاباتی، نتانیاهو تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی از انفجار هسته‌ای بر فراز تل‌آویو را بازنشر کرد؛ تصویری غیرواقعی که همراه با متنی درباره خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منتشر شد. در این متن هشدار داده شده انتخاب نخست‌وزیری که توان مقابله با ایران را نداشته باشد، می‌تواند اسرائیل را در معرض خطر «هولوکاست دوم» قرار دهد. این پیام، پرونده هایی، چون ارتباطات قطر با اطرافیان نتانیاهو و مناقشه سربازی حریدی‌ها را موضوعاتی فرعی در برابر تهدید ایران معرفی می‌کند و بر ضرورت استفاده از فرصت باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای مقابله با تهران تأکید دارد و به این ترتیب، به‌صراحت می‌کوشد انتخاب دوباره نتانیاهو را با جلوگیری از یک تهدید وجودی پیوند بزند.

این اقدام با واکنش تند مخالفان روبه‌رو شد. گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار روز یک‌شنبه نتانیاهو را به ترساندن مردم با سناریوی نابودی جمعی متهم کرد و گفت نخست‌وزیر پس از ناکامی در تحقق اهداف جنگ با ایران، بار دیگر به سیاست هراس‌افکنی روی آورده است. یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، نیز انتشار تصویر انفجار اتمی بر فراز تل‌آویو را نشانه تشدید فشار سیاسی دانست. در جبهه انتخاباتی، آیزنکوت و دیگر مخالفان علاوه بر پرونده امنیتی، عملکرد دولت در جنگ‌ها، هزینه‌های اقتصادی و نگرانی‌ها درباره آینده روابط اسرائیل با نظام مالی جهانی را به چالش کشیده‌اند.

تازه‌ترین نظرسنجی‌های منتشرشده تا ۲۴ اکتبر نشان می‌دهند حزب یاشار به رهبری آیزنکوت با حدود ۲۲ تا ۲۳ کرسی از لیکود نتانیاهو پیش افتاده است؛ لیکود در این نظرسنجی‌ها حدود ۱۹ تا ۲۱ کرسی دارد. با این حال، پیشتازی یک حزب لزوماً به معنای تشکیل کابینه نیست.