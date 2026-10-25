جوان آنلاین: موج اعتراضات ضد دولتی که از فرانسه آغاز شده، اکنون غرب اروپا را فرا گرفته و کشور‌هایی مانند اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و بلژیک نیز به صحنه ناآرامی‌ها تبدیل شده‌اند؛ اعتراضاتی که دامنه آن روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، تا روز شنبه در فرانسه ۸۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و در اسپانیا نیز دامنه ناآرامی‌ها به غارت فروشگاه‌های برند‌های معروف و سوپرمارکت‌ها کشیده شد. در این میان، برخی دول اروپایی برای مهار این موج اعتراضی به محدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند؛ اقدامی که اپراتور‌ها کارآمدی آن را زیر سؤال برده و بی‌فایده می‌دانند.

به‌رغم تدابیر شدید امنیتی دولت فرانسه برای مهار اعتراضات دانش‌آموزان و اعمال محدودیت‌های منع رفت‌وآمد در برخی مناطق، این اقدامات سختگیرانه نیز نتوانسته معترضان را از کف خیابان‌ها جمع کند. دانش‌آموزان فرانسوی شامگاه شنبه بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا خشم و نارضایتی خود را از عملکرد دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، نشان دهند. تصاویر منتشرشده از پاریس ابر‌های گاز اشک‌آور و آتش‌بازی و همچنین استفاده از ماشین‌های آب‌پاش علیه معترضان توسط نیرو‌های پلیس را نشان می‌دهد.

حضور گسترده معترضان در این تجمعات نیز چشمگیر بود، هرچند آمار‌های منتشرشده درباره شمار شرکت‌کنندگان متفاوت است. پلیس پاریس تعداد معترضان در پایتخت را حدود ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرد، درحالی که سازمان‌های کارگری شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۲۵۰ هزار نفر برآورد کردند. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در مجموع حدود ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسر کشور شرکت داشتند؛ رقمی که با برآورد اتحادیه‌های کارگری، مبنی بر حضور ۸۰۰ هزار نفر، تفاوت چشمگیری دارد.

در شهر لیون درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس شدید بود، به‌گونه‌ای که تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد این شهر به میدان جنگ تبدیل شده است. همچنین، باتوجه به موج خشونت‌های اخیر، گفته می‌شود که صاحبان مغازه‌ها در پاریس، پنجره‌های خود را برای محافظت از آسیب، تخته‌کوبی کرده بودند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان تظاهرات روز شنبه بیش از هزار و ۳۰۰ نفر بازداشت و ۵۳ نفر از نیرو‌های پلیس مجروح شدند. در کنار این، گزارش‌ها از تخریب چندین واحد صنفی و غارت ۲۴ باب از آنها حکایت دارد. پیش از این نیز کالا‌های برخی فروشگاه‌های معروف مانند «سلین و کنزو» در پاریس توسط معترضان به سرقت رفته بودند. همچنین، فروشگاه لویی ویتون، بربری و دیور، سالومون، آرکتریکس و لاکوستن نیز از خشم معترضان در امان نماندند و خسارات قابل‌توجهی به این برند‌های تجاری وارد شده است. اقدامات امنیتی دولت نه تنها از موج اعتراضات نکاسته، بلکه برگزارکنندگان رویداد‌های قبلی در وب‌سایت خود اعلام کردند که «پرده سوم» اعتراضات برای روز شنبه (۳۱ اکتبر) برنامه‌ریزی شده است. آنها خواستار تجمع و تحصن در مقابل مجلس ملی و تمام تالار‌های شهر در فرانسه شدند. نگرانی از گسترش موج اعتراضات، دولت مکرون را به اتخاذ تدابیر جدیدی برای مهار معترضان و محدود کردن دامنه ناآرامی‌ها واداشته است. از این‌رو، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در نامه‌ای به مدیران چهار اپراتور بزرگ خواست آماده باشند تا در صورت وقوع خشونت شهری، دسترسی به تیک‌تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و ایکس را در عرض چند ساعت قطع کنند. او هدف از این اقدام را جلوگیری از نقش شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی غارت‌ها و تبادل درباره اهداف و موقعیت نیرو‌های پلیس اعلام کرد. با این حال، اپراتور‌ها اجرای این طرح را از نظر فنی و حقوقی بسیار دشوار دانستند. آنها گفتند نمی‌توانند قطعی را فقط به موبایل و مناطق خاص محدود کنند و هشدار دادند که با استفاده از VPN به‌راحتی می‌توان آن را دور زد.



غرب اروپا غرق در اعتراضات

موج اعتراضات که از فرانسه آغاز شده، اکنون از مرز‌های این کشور فراتر رفته و به دیگر کشور‌های اروپایی نیز سرایت کرده است. در مادرید، پایتخت اسپانیا، هم طبق اعلام فرمانداری شهر، ۲۵ هزار نفر شنبه شب در حمایت از حفظ سیستم بازنشستگی دولتی تظاهرات کردند. در بارسلونا هم طبق گزارش‌ها، صد‌ها نوجوان و جوان اعتراض کردند و تصاویری منتشر شده که غارت فروشگاه‌ها در بارسلون را نشان می‌دهد. پلیس پس از درگیری‌ها حدود ۱۰۰ تظاهرکننده را دستگیر کرد.

پلیس ایتالیا نیز دست‌کم ۳۷۰ تن از شرکت‌کنندگان در اعتراضات روز شنبه در شهر‌های مختلف ایتالیا را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری انسا ایتالیا، از این میان ۱۱۰ نفر زیر سن قانونی و ۶۹ نفر خارجی بوده‌اند. در برخی شهر‌ها گزارش شده که نیرو‌های پلیس با معترضان درگیر شده‌اند.

در پرتغال هم هزاران نفر در لیسبون به خیابان‌ها آمده بودند که با مداخله پلیس این تجمعات برچیده شد. پس از راهپیمایی اعتراضی، تظاهرکنندگان بیش از ۱۰۰ چادر برپا کردند.

در بروکسل، پایتخت بلژیک هم صد‌ها معترض که اکثراً جوان بودند به خیابان‌ها آمدند تا برای شرایط بهتر و بودجه بیشتر برای سیستم آموزشی تظاهرات کنند. پلیس بلژیک در جریان درگیری با معترضان، از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد.

در تیرانا، پایتخت آلبانی، پلیس از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرد و در مقابل، معترضان به سمت مأموران سنگ پرتاب کرده و ورودی وزارت کشاورزی را به آتش کشیدند. اعتراضات در این کشور به رهبری دانشجویان علیه فساد دولت، کمبود شغل و استاندارد‌های پایین آموزشی صورت گرفته است. آنها خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر این کشور، هستند که از سال ۲۰۱۳ در این سمت بوده است.