پاپ لئو خواستار توقف جنگ در یمن شد

پاپ لئو چهاردهم، کمتر از دو هفته پس از انجام جراحی برای برداشتن بخشی از ریه راست خود، با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع انسانی در یمن، خواستار توقف فوری درگیری‌ها و برقراری صلح در این کشور و سراسر منطقه شد.

جوان آنلاین: از نیوزمکس، پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه در نخستین سخنرانی عمومی خود از پنجره مشرف به میدان سنت پیتر در واتیکان پس از جراحی اخیرش، از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به خشونت‌ها در یمن تلاش کند.

به گزارش ایرنا، رهبر کاتولیک‌های جهان به‌ویژه درباره وضعیت انسانی شهر تعز در جنوب غربی یمن ابراز نگرانی کرد.

وی با تاکید بر ضرورت پایان دادن به درگیری‌ها گفت: «از صمیم قلب خواستار توقف مخاصمات هستم تا مردم یمن و همه ملت‌های منطقه بتوانند در صلح زندگی کنند.»

پاپ لئو همچنین برای قربانیان حمله تروریستی روز جمعه به عبادت‌کنندگان در کلیسای ارتدوکس سنت جورج در اردن دعا کرد و با خانواده‌های قربانیان و مجروحان ابراز همدردی کرد. وی اردن را کشوری توصیف کرد که به همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام میان پیروان ادیان مختلف شناخته می‌شود.

پاپ ۷۱ ساله چند روز پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت و بخش پایینی لوب راست ریه او برای برداشتن تومور خارج شد. آزمایش‌های بعدی نشان داد که تومور به سایر بخش‌های بدن گسترش نیافته است و به گفته پزشکان، به درمان تکمیلی نیازی ندارد.

وی در روز‌های اخیر به‌تدریج فعالیت‌های عمومی خود را از سر گرفته است.