کد خبر: 1386768
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

بازداشت دو آلمانی در اطراف زندان رامون رژیم اسرائیل

3 پلیس رژیم صهیونیستی، دو تبعه آلمان را به بهانه تصویر برداری از زندان بازداشت کرد.

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان بوحل در خبری در این رابطه اعلام کرد که دو تبعه آلمانی هنگام تصویر برداری از ورودی زندان دامون بازداشت شدند.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه صهیونیستی، این دو فرد که از اتباع آلمان هستند در بیرون زندان دامون و در حالی که مشغول تصویربرداری از ورودی و تاسیسات آن بودند، توسط نیرو‌های امنیتی رصد و دستگیر شدند.

به زعم منابع صهیونیستی، در بازرسی از تلفن‌های همراه این افراد که هر دو هم مرد هستند تصاویر دیگری از برخی از مراکز حساس در مناطق مختلف (فلسطین اشغالی) هم پیدا شده است.

رسانه مذکور افزود: این دو برای بازجویی‌های بیشتر در اختیار نهاد‌های امنیتی قرار گرفته‌اندو بازداشت آنها هم تمدید شده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، فلسطین اشغالی ، تبعه آلمانی
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