دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پس از انتقاد‌های باراک اوباما مبنی بر اینکه او جنگ بی دلیلی را علیه ایران آغاز کرد، رئیس جمهوری سابق را یک ساده لوح خواند و بار دیگر ادعای کنترل بر تنگه هرمز را تکرار کرد.

جوان آنلاین: ترامپ امروز یکشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری فاکس نیوز، با اشاره به برجام که وی سال ۱۳۹۷ از آن خارج شد، مدعی شد که آنها پول را به ایران آوردند و از آن برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای و خرید موشک استفاده کردند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به باراک اوباما، چهل و چهارمین رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: ایرانی‌ها فکر کردند او یک ساده لوح هستند و آنها از ساده‌لوح‌ها استفاده کردند، اما من ساده لوح نیستم. آنها هیچ وقت به این سختی هدف قرار نگرفتند.

درحالیکه همچنان شناور‌های متخلف در تنگه هرمز از سوی نیرو‌های مسلح ایران هدف قرار می‌گیرند، ترامپ بار دیگر ادعای اینکه آمریکا این آبراه بین‌المللی را کنترل می‌کند، بر سر زبان آورد.

اظهارات ترامپ علیه اوباما در حالی است که پیشتر چهل و چهارمین رئیس جمهوری آمریکا تصمیم او برای آغاز جنگ علیه ایران را «بی‌دلیل» خوانده بود و گفت که هیچ‌کس خواهان این جنگ نبود و هیچ‌کس به آن رای نداده بود.

رئیس جمهوری دموکرات پیشین آمریکا روز شنبه به وقت محلی در یک گردهمایی انتخاباتی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره (سوم نوامبر/ ۱۲ آبان)، بیان کرد: استدلال اولیه این بود که ما وارد عمل می‌شویم تا آنها را وادار کنیم برنامه هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارند، اما واقعیت این بود که ایران سلاح هسته‌ای نداشت چرا که من توافقی را برقرار کرده بودم که همگان اذعان داشتند مانع از دستیابی آنها به سلاح‌های هسته‌ای می‌شود.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا تصریح کرد: برای انجام این کار، حتی لازم نبود یک موشک شلیک کنم؛ تنها کافی بود وارد مسیر دیپلماسی شوم.