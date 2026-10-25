تحقیر خانگی منچستر یونایتد در لیگ برتر/ وقت رفتن رسید آقای کریک!

یونایتد در ادامه نتایج فاجعه‌بارش در هفته‌های اخیر، برابر بورنموث هم با ۳ گل تن به شکست داد.

جوان آنلاین: در ادامه دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر انگلیس منچستریونایتد در خانه به مصاف بورنموث رفت و با سه گل شکست خورد. نکته مهم این دیدار نیمکت‌نشینی برونو فرناندز بود که با دستور کریک جایی در ترکیب تیمش نداشت.

به گزارش ایسنا، بهترین بازیکن فصل قبل لیگ برتر به دلیل مصاحبه‌اش بعد از دیدار با کومو تنبیه انضباطی شد.

رایان ویتور در دقیقه ۳۸ و مارکوس تاورنیر در دقیقه ۴۳ برای بورنموث گلزنی کردند تا نیمه نخست با برد دو گله مهمان به پایان برسد. در نیمه دوم نیز اوانیلسون روی تعلل خط دفاعی یونایتد و اشتباه دروازه‌بان در دقیقه ۷۱ زننده گل سوم تیمش بود.

با این نتیجه باید انتظار پایان همکاری مدیران یونایتد با مایکل کریکی را داشت که فصل قبل توانسته بود سهمیه لیگ قهرمانان را برای این تیم به دست بیاورد ولی این فصل ضعیف‌ترین شروع تاریخ یونایتد در لیگ را به نام خود ثبت کرد.

یونایتد اکنون با هفت امتیاز در رده شانزدهم قرار دارد و تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد و در دیدار بعدی باید در زمین چلسی به میدان برود.

در دیگر دیدار مهم، لیورپول با دو گل برایتون را از پیش رو برداشت و ۳ امتیاز حساس این دیدار را به دست آورد. پاسکال گروس (گل به خودی) و الکساندر ایساک برای تیم ایرائولا گلزنی کردند.

در جدول رده‌بندی دو تیم منچسترسیتی و آرسنال با ۲۱ امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر در رده‌های اول و دوم قرار دارند و برایتون با ۱۶ امتیاز سوم است.