سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی در مورد مذاکره یا عدم مذاکره بر عهده وزارت امور خارجه و سخنگوی تیم مذاکره کننده ایرانی است، گفت: ریشه اصلی وضعیت جاری و عدم اجرای تفاهم نامه اسلام‌آباد ناشی از بدعهدی‌های طرف آمریکایی است.

جوان آنلاین: رضا امیری مقدم یکشنبه شب در گفت وگویی با خبرنگار به برخی از گمانه‌زنی‌های مطبوعات پاکستان درباره دیدگاه تهران مبنی بر سرنوشت هرگونه مذاکرات با آمریکا توضیح داد: بنده اخیرا در پاسخ به سلسله پرسش‌هایی در نشستی با شخصیت‌های اندیشکده‌ای و رسانه‌ای در اسلام‌آباد تصریح کردم که جمهوری اسلامی ایران همچنان به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند است، اما شخصی که گفت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خاتمه یافته و آن را نقض کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بدعهدی‌های طرف آمریکایی شرایطی را فراهم کرده که عملاً تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اجرا نمی‌شود.

سفیر ایران در اسلام‌آباد گفت: تاکید مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران بر پایبندی به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نشان دهنده احترام ما به تعهدات و توافقات پذیرفته شده ذیل حقوق بین‌الملل می‌باشد، اما ترامپ همان گونه که به صورت یکجانبه از برجام خارج شد تفاهم نامه اسلام‌آباد را که خودش امضا کرده بود را اجرا نکرد.

امیری مقدم تاکید کرد: بدیهی است هرگونه تصمیم گیری یا اطلاع رسانی در مورد انجام و یا عدم انجام مذاکرات بر عهده مقامات عالیرتبه سیاسی و وزارت امور خارجه در تهران است که از طریق سخنگوی تیم مذاکراتی و رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش ایرنا؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌و‌گو با شبکه رادیویی و تلویزیونی ARD آلمان با اشاره به اصرار آمریکا بر خواسته‌های یک‌جانبه در مذاکرات تأکید کرد که ایران ضمن باز نگه داشتن پنجره دیپلماسی، برای دفاع از کشور در برابر هرگونه تجاوز و مواجهه با هر سناریویی آمادگی دارد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس تیم مذاکراتی ایران در نطق پیش از دستور خود در آغاز جلسه علنی حضوری_ وبیناری امروز مجلس، با تاکید بر اینکه آماده‌ایم در برابر هرگونه جسارت به تمامیت ارضی ایران بزرگ، پاسخی خارج از تصور دشمنان بدهیم، گفت: تهدید به جنگ گسترده یا ترور موجب کوتاه آمدن ملت ایران از حقوق و منافع خود نمی‌شود.