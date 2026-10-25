تارتار: فولاد هیچ موقعیتی نداشت

جوان آنلاین: تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر، امروز (یکشنبه، سوم آبان) میزبان فولاد خوزستان بود که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پس از بازی بیان کرد: از هواداران عذرخواهی می‌کنم و واقعا شرمنده آنها شدیم. در روزی که فولاد هیچ موقعیتی نداشت، بازی را واگذار کردیم و روی یک ضد حمله غافلگیر شدیم. روی این مساله کار کرده بودیم. در بازی‌هایی که تیم مقابل هدفش تخریب تیم روبه‌رو است، خیلی موقعیت نصیب تیم حمله‌کننده نمی‌شود. ما امروز خیلی فرصت نداشتیم، اما یک فرصت استثنایی داشتیم که مهاجم ما از دست داد. بازیکنانم خیلی تلاش کردند و زحمت کشیدند. همانگونه که در برد‌ها به بازیکنان می‌گویم که نباید مغرور شوند، در باخت هم مسئولیت را بر گردن می‌گیرم. مسئول این باخت من و کادرفنی هستیم. بازیکنان باید این بازی را فراموش کنند چرا که هدف ما قهرمانی است.