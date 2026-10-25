کمک پزشکان ایرانی مقیم نیویورک به ایتام میناب

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) میناب گفت: جمعی از پزشکان نیکوکار ایرانی مقیم نیویورک در اقدامی خداپسندانه و از طریق رابط خود در ایران، مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان با هدف حمایت از معیشت فرزندان ایتام و محسنین این شهرستان به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز کردند.

جوان آنلاین: محمد زاهدی روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این گروه از حامیان نیک‌اندیش خارج از کشور هم‌اکنون حمایت مادی و معنوی از ۸۸۰ فرزند یتیم و محسنین شهرستان میناب را برعهده دارند.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: هم اکنون، ۳۵ حامی خارج از کشور در مجموع از یک‌هزار و ۱۹۹ فرزند یتیم و محسنین شهرستان میناب به‌صورت مستقیم حمایت می‌کنند.

رییس کمیته امداد میناب همچنین با تاکید بر ضرورت شفافیت مالی در فرآیند‌های حمایتی کمیته امداد، گفت: کمک‌های حامیان به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز می‌شود و مطابق با نیت خیران و با نظارت آنان هزینه خواهد شد.

زاهدی با قدردانی از همراهی خیران و حامیان داخل و خارج از کشور خاطرنشان کرد: حمایت‌های مستمر نیکوکاران نقش موثری در پشتیبانی از معیشت فرزندان نیازمند دارد.

طرح اکرام ایتام و محسنین از جمله برنامه‌های کمیته امداد هرمزگان برای جلب مشارکت‌های مردمی در حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند است که با همراهی حامیان نیک‌اندیش، زمینه تاامین بخشی از نیاز‌های این فرزندان و تقویت پیوند‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

نیکوکاران برای پیوستن به این طرح می‌توانند عدد یک را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ ارسال یا به وبگاه ekram.emdad.ir مراجعه کنند و یا با حضور در دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارتباط با کارشناسان طرح اکرام در سراسر استان، فرایند حمایت از فرزندان نیازمند را انجام دهند.

هم اکنون ۳۱ هزار و ۲۲۷ حامی نیک‌اندیش، حمایت از ۱۷ هزار و ۸۱۵ فرزند یتیم و محسنین شامل (هشت‌هزار و ۹۳۰ فرزند یتیم و هشت‌هزار و ۸۸۵ فرزند محسنین) تحت پوشش کمیته امداد هرمزگان را برعهده دارند.