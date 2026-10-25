۳۵۰۰ میلیارد هزینه بازسازی آزادی

جوان آنلاین: چمن ورزشگاه آزادی زیر کشت رفت. پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی تهران به مرحله کاشت چمن رسید و از روز گذشته مرحله بذرپاشی آغاز شد.

بازسازی آزادی از دو سال پیش آغاز شد و مردم و اهالی فوتبال همچنان منتظر بازگشایی در‌های این ورزشگاه و برگزاری مسابقات لیگ برتر و تیم ملی در آن هستند. کاشت بذر چمن هیبریدی شروع شده و طبق اعلام مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، ورزشگاه آزادی اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه آماده بهره‌برداری خواهد بود.

پروژه بازسازی وارد مرحله نهایی شده و پس از مرمت ستون‌ها، راهرو‌ها و سکوها، صندلی‌گذاری‌ها نیز در حال انجام است. آغاز کاشت بذر چمن خبری خوشحال‌کننده برای فوتبالی‌هاست و انتظار می‌رود آزادی به زودی برای برگزاری مسابقات در دسترس قرار بگیرد.

محمدعلی ثابت‌قدم در حضور خبرنگاران مراحل بازسازی آزادی را تشریح کرد. مدیرعامل شرکت توسعه با اشاره به پیشرفت این پروژه گفت: «امیدوارم مواردی، چون کاشت چمن و نصب صندلی را به میزان مناسبی برسانیم. پروژه از اوایل مرداد ۱۴۰۳ آغاز شد. پس از تحمیل شدن عوارض جنگ، کارمان از اوایل شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد و تا اسفندماه ادامه داشت. پس از آن کارمان را از خرداد شروع کردیم. باید پروژه را اواخر آذر یا اوایل دی به پایان می‌رساندیم که با تمام فراز و فرود‌ها پیش می‌رود. از چمن ورزشگاه ۲۴ سال استفاده می‌شد و این چمن انگل داشت. پروژکتور‌ها و پست‌های برق باید اورهال می‌شدند. مسائلی، چون جنگ و جام جهانی را هم در این مدت داشتیم. تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه صورت‌وضعیت شده، اما حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مسائلی، چون پروژکتور‌ها و میکس‌زون رعایت و ورزشگاه آزادی ایمن‌سازی شده است. بهره‌برداری اولیه استادیوم در اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه امسال انجام خواهد شد.»

ورزشگاه آزادی در حالی قرار است به زودی میزبان مسابقات فوتبال باشد که هنوز مسقف نشده است. ثابت‌قدم با اشاره به الزام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار داشت: «ساخت چنین استادیومی بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. پروژه ورزشگاه آزادی با ۴ یا ۴ هزار میلیارد تومان به پایان می‌رسد. ورزشگاه آزادی نوساز نیست، اما اسکلت آن بازسازی و نوسازی شده است. الزام مسقف کردن ورزشگاه‌ها در استاندارد‌های A کنفدراسیون فوتبال آسیا قید شده است. مانعی برای مسقف کردن آزادی وجود ندارد و می‌توان آن را به موازات بهره‌برداری پروژه پیش برد. فدراسیون فوتبال برای مسقف کردن ورزشگاه یک بازه زمانی در نظر گرفته است. البته ورزشگاه‌ها باید در اختیار باشگاه‌ها باشد، اما استادیوم آزادی یک پروژه ملی است و شاید در اختیار باشگاه خاصی قرار نگیرد. آزادی بدون مسقف شدن می‌تواند از بازی‌های هشت تیم آسیا (یک‌چهارم نهایی) میزبانی کند. البته این مورد به خاطر قرار گرفتن ورزشگاه آزادی در تهران است که در این شهر، وضعیت خوبی از لحاظ هتل و فرودگاه داریم.»