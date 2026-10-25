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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
لیگ نخبگان، تراکتور مقابل العین صدرنشین

سخت‌ترین آزمون شاگردان نکونام

سخت‌ترین آزمون شاگردان نکونام هفته سوم لیگ نخبگان در حالی عصر امروز با برگزاری شش دیدار آغاز می‌شود که تراکتور، میهمان العین امارات است. دیداری که سوت آغاز آن ساعت ۱۹:۳۰ و همزمان با مصاف الاهلی عربستان- الغرافه به صدا درمی‌آید
دنیا حیدری

جوان آنلاین: هفته سوم لیگ نخبگان در حالی عصر امروز با برگزاری شش دیدار آغاز می‌شود که تراکتور، میهمان العین امارات است. دیداری که سوت آغاز آن ساعت ۱۹:۳۰ و همزمان با مصاف الاهلی عربستان- الغرافه به صدا درمی‌آید. 
مصاف با صدرنشین لیگ نخبگان بی‌شک یکی از دشوارترین آزمون‌های نکونام و یارانش در این رقابت‌هاست. العین برخلاف تراکتور که هنوز در لیگ نخبگان رنگ برد به خود ندیده، هر دو بازی قبلی برابر نیروهوایی و العین را با برتری پرگل به پایان رسانده، به طوری که با تفاضل گل زده بهتر نسبت به استقلال (هشت گل زده و یک گل خورده)، صدرنشین است. تراکتور، اما کار خود را در این رقابت‌ها با شکست مقابل شبا‌ب‌الاهلی امارات آغاز کرد و در ادامه برابر الشمال 
به تساوی و به نخستین امتیاز خود در این رقابت‌ها دست یافت. روندی که هوادار تراکتور را امیدوار کرده به کسب نخستین برتری در لیگ نخبگان. هرچند که کسب امتیاز از صدرنشینی که صرفاً یک گل در دو بازی قبلی دریافت کرده، نمی‌تواند کار ساده‌ای باشد، مگر آنکه تراکتور با آنالیز العین در بازی‌های لیگ امارات، دست روی نقطه‌ضعف‌های این تیم بگذارد برای باز کردن قفل دروازه آن و رسیدن به هدفی که دارد. 
تراکتور عمدتاً با سیستم ۲-۴-۴ راهی میدان می‌شود. آرایشی که برای بهره‌برداری از دو مهاجم، به حمایت هافبک‌ها و تحرک بازیکنان کناری نیازمند است. روشی که در دو بازی قبلی سرخپوشان تبریزی در لیگ نخبگان کارآیی چندانی نداشت، اما برابر نفت آبادان در آخرین بازی لیگ جواب داد، به طوری که تراکتور به بردی پرگل دست یافت تا با روحیه‌ای مضاعف برابر العین صف‌آرایی کند. با وجود این باید دید نکونام از اشتباهات و ضعف‌های تیمش در دو مصاف قبلی مقابل شباب‌الاهلی امارات و الشمال درس گرفته تا نمایشی مشابه بازی با نفت آبادان را برابر العین امارات ارائه دهد. برای نمونه اگر در این بازی هم نکونام شاگردانش را با آرایش ۲-۴-۴ راهی میدان کند که محتمل است، فاصله خط میانی و حمله باید حفظ شود تا مهاجمان از جریان بازی جدا نشوند و حملات ارسال‌ها قابل پیش‌بینی باشد، نه محدود به حرکات فردی. با توجه به آماری که العین در دو بازی قبلی از خود به جا گذاشته (هشت گل زده و یک گل خورده)، مهاجمان تراکتور باید با عقب کشیدن، مدافعان حریف را از موقعیت خود خارج کنند تا امکان نفوذ از عمق مهیا شود. البته نقش هافبک‌ها نیز در این شرایط بسیار حائز اهمیت است، چراکه نزدیک شدن هافبک‌ها به محوطه جریمه می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای پاس‌های ترکیبی و استفاده از توپ‌های برگشتی ایجاد کند. 
نکونام در هفته دوم لیگ نخبگان و مصاف با الشمال، با فرستادن هلیلوویچ به مرکز زمین، تغییر موقعیت سیدمهدی حسینی و استفاده از میلاد زکی‌پور به جای زائرکاظمینی به دنبال اصلاح ترکیب بود. با وجود این جابه‌جایی بازیکنان زمانی نتیجه می‌دهد که به بهبود وظایف تیمی منجر شود. به همین دلیل تغییرات ایجاد شده نهایتاً توانست مانع از ثبت دومین باخت تراکتور شود. در واقع تراکتور در مرکز میدان به بازیکنی نیاز دارد که توان توپ‌گیری زیر فشار را هم داشته باشد تا با پاس رو به جلو، خطوط حریف را به چالش بکشد. تغییر سریع جهت بازی می‌تواند فضای تازه‌ای برای حمله بسازد و این چیزی است که تراکتور برای باز کردن دروازه العین به آن نیاز دارد؛ گیج کردن خط دفاع حریف برای رسیدن به دروازه. 
هشت گل زده العین در دو بازی نخست لیگ نخبگان، ضرورت توجه به لحظه از دست رفتن توپ را دوچندان می‌کند. اگر هافبک‌های تراکتور همزمان برای حمایت از حمله جلو بروند، فضای ایجاد شده مقابل مدافعان میانی در اختیار حریفی قرار می‌گیرد که نشان داده در حمله تا چه اندازه می‌تواند زهرآگین باشد. به همین دلیل همواره باید یکی از هافبک‌های مرکزی هنگام جلو کشیدن تیم موقعیت پوششی خود را حفظ کند تا تیم اسیر ضدحملات حریف نشود. در چنین شرایطی، عبور از سد العینی که هر دو بازی قبلی خود را هم با برد پشت سر گذاشته.  شدنی است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ورزش ، مسابقات
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