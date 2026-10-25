کد خبر: 1386744
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
مبارزه فرنگی کاران ایران با رقبا و داوری در آستانه

طلای ناب فرخی از دهان شیر

طلای ناب فرخی از دهان شیر آستانه قزاقستان این روز‌ها عرصه تاخت و تاز مردان کشتی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان است. مردانی که می‌خواهند ثابت کنند حتی با حضور قدرت‌های کشتی جهان و البته برخی ناداوری‌ها و اعمال نفوذ‌ها درقبال کشتی گیران کشورمان این ایران است که با ورزش اولش حرف اول و آخر را در کشتی دنیا می‌زند. 
فریدون حسن

جوان آنلاین: آستانه قزاقستان این روز‌ها عرصه تاخت و تاز مردان کشتی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان است. مردانی که می‌خواهند ثابت کنند حتی با حضور قدرت‌های کشتی جهان و البته برخی ناداوری‌ها و اعمال نفوذ‌ها درقبال کشتی گیران کشورمان این ایران است که با ورزش اولش حرف اول و آخر را در کشتی دنیا می‌زند. 
دلاور مردان کشتی فرنگی ایران با درخشش بی‌نظیر در رقابت‌های قهرمانی جهان چشم‌ها را خیره کرده‌اند. شاگردان حسن رنگرز که از صبح روز شنبه با اقتدار تمام حریفان را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند، عصر دیروز در پایان مسابقات چهار وزن اول موفق به کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز شدند. 
شامگاه دیروز پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم در کشتی فینال مقابل تجربه رقیب آذربایجانی کم آورد و در نهایت به نشان نقره بسنده کرد. 
علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو در حالی که مقابل حریف ژاپنی ۷ بر یک پیش بود در عین ناباوری ضربه فنی شد و دومین نقره ایران را کسب کرد. 
غلامرضا فرخی در ۸۲، اما باز هم قدرت‌نمایی کرد و کشتی‌گیر ترک را که با کمک داوران تا فینال بالا آمده بود، ۵ بر یک شکست داد و اولین طلای ایران را به نام خود ضرب کرد. 
علی اسکو، فرنگی‌کار شایسته کشورمان هم که با ناداوری تمام از رسیدن به فینال وزن ۷۷ کیلو گرم بازماند با غلبه بر کشتی‌گیر ازبک به مدال ارزشمند برنز دست پیدا کرد. 
صبح دیروز، آستانه باز هم شاهد قدرت‌نمایی مردان کشتی فرنگی ایران بود. با آغاز کشتی‌های سه وزن دوم؛ هادی ساروی در ۹۷، دانیال سهرابی در ۷۲ و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم تمامی رقبای خود را قبل از رسیدن به وقت دوم کشتی شکست دادند و راهی نیمه‌نهایی شدند. در نیمه‌نهایی این سه وزن سهرابی و هدایتی برنده شدند و ساروی با شکست مقابل حرق به دیدار رده‌بندی رفت تا ایران عصر امروز برای کسب دو مدال طلا و یک برنز دیگر تلاش کند. 
عصر دیروز فردین هدایتی در نیمه‌نهایی ۱۳۰ کیلوگرم با قدرت کشتی‌گیر فنلاندی را برد تا عصر امروز برای کسب مدال طلا به مصاف کشتی‌گیر مجارستان برود. دانیال سهرابی هم با قدرت تمام کشتی‌گیر روس را شکست داد و به فینال ۷۲ کیلوگرم رسید. در ۹۷ کیلو هادی ساروی، کاپیتان تیم ملی در کشتی سخت و نفس‌گیر نتیجه را به سارکسیان روس واگذار کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد. 
اما صبح امروز کشتی‌های سه وزن پایانی آغاز می‌شود که طی آن محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با برنده اوجالا از فنلاند و د آرماس رودریگز از کوبا مبارزه خواهد کرد. ادموند نازاریان، نایب‌قهرمان جهان از بلغارستان و کارن اصلانیان، دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان در گروه کشتکار قرار دارند. 
سعید اسماعیلی در رقابت‌های وزن ۶۷ کیلوگرم که با حضور ۳۱ کشتی‌گیر برگزار می‌شود، در دور نخست با لائوینا از هلند مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده مبارزه کشتی‌گیران اتریش و چین کشتی خواهد گرفت. حسرت جعفروف، دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان در گروه اسماعیلی قرار دارد. 
علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم در دور نخست به مصاف تسوگتباتار از مغولستان می‌رود و در صورت برتری در دور دوم با برنده دیدار کشتی‌گیرانی از لهستان و الجزایر مبارزه می‌کند. میلاد علیرضایف، دارنده مدال برنز جهان در گروه مهمدی قرار دارد. وزن ۸۷ کیلوگرم نیز با حضور ۳۲ ورزشکار برگزار می‌شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قزاقستان ، کشتی ایران ، قهرمانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

فصلی جدید در تاریخ ایران

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار