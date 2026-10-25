طلای ناب فرخی از دهان شیر

جوان آنلاین: آستانه قزاقستان این روز‌ها عرصه تاخت و تاز مردان کشتی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان است. مردانی که می‌خواهند ثابت کنند حتی با حضور قدرت‌های کشتی جهان و البته برخی ناداوری‌ها و اعمال نفوذ‌ها درقبال کشتی گیران کشورمان این ایران است که با ورزش اولش حرف اول و آخر را در کشتی دنیا می‌زند.

دلاور مردان کشتی فرنگی ایران با درخشش بی‌نظیر در رقابت‌های قهرمانی جهان چشم‌ها را خیره کرده‌اند. شاگردان حسن رنگرز که از صبح روز شنبه با اقتدار تمام حریفان را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند، عصر دیروز در پایان مسابقات چهار وزن اول موفق به کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز شدند.

شامگاه دیروز پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم در کشتی فینال مقابل تجربه رقیب آذربایجانی کم آورد و در نهایت به نشان نقره بسنده کرد.

علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو در حالی که مقابل حریف ژاپنی ۷ بر یک پیش بود در عین ناباوری ضربه فنی شد و دومین نقره ایران را کسب کرد.

غلامرضا فرخی در ۸۲، اما باز هم قدرت‌نمایی کرد و کشتی‌گیر ترک را که با کمک داوران تا فینال بالا آمده بود، ۵ بر یک شکست داد و اولین طلای ایران را به نام خود ضرب کرد.

علی اسکو، فرنگی‌کار شایسته کشورمان هم که با ناداوری تمام از رسیدن به فینال وزن ۷۷ کیلو گرم بازماند با غلبه بر کشتی‌گیر ازبک به مدال ارزشمند برنز دست پیدا کرد.

صبح دیروز، آستانه باز هم شاهد قدرت‌نمایی مردان کشتی فرنگی ایران بود. با آغاز کشتی‌های سه وزن دوم؛ هادی ساروی در ۹۷، دانیال سهرابی در ۷۲ و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم تمامی رقبای خود را قبل از رسیدن به وقت دوم کشتی شکست دادند و راهی نیمه‌نهایی شدند. در نیمه‌نهایی این سه وزن سهرابی و هدایتی برنده شدند و ساروی با شکست مقابل حرق به دیدار رده‌بندی رفت تا ایران عصر امروز برای کسب دو مدال طلا و یک برنز دیگر تلاش کند.

عصر دیروز فردین هدایتی در نیمه‌نهایی ۱۳۰ کیلوگرم با قدرت کشتی‌گیر فنلاندی را برد تا عصر امروز برای کسب مدال طلا به مصاف کشتی‌گیر مجارستان برود. دانیال سهرابی هم با قدرت تمام کشتی‌گیر روس را شکست داد و به فینال ۷۲ کیلوگرم رسید. در ۹۷ کیلو هادی ساروی، کاپیتان تیم ملی در کشتی سخت و نفس‌گیر نتیجه را به سارکسیان روس واگذار کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

اما صبح امروز کشتی‌های سه وزن پایانی آغاز می‌شود که طی آن محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با برنده اوجالا از فنلاند و د آرماس رودریگز از کوبا مبارزه خواهد کرد. ادموند نازاریان، نایب‌قهرمان جهان از بلغارستان و کارن اصلانیان، دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان در گروه کشتکار قرار دارند.

سعید اسماعیلی در رقابت‌های وزن ۶۷ کیلوگرم که با حضور ۳۱ کشتی‌گیر برگزار می‌شود، در دور نخست با لائوینا از هلند مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با برنده مبارزه کشتی‌گیران اتریش و چین کشتی خواهد گرفت. حسرت جعفروف، دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان در گروه اسماعیلی قرار دارد.

علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم در دور نخست به مصاف تسوگتباتار از مغولستان می‌رود و در صورت برتری در دور دوم با برنده دیدار کشتی‌گیرانی از لهستان و الجزایر مبارزه می‌کند. میلاد علیرضایف، دارنده مدال برنز جهان در گروه مهمدی قرار دارد. وزن ۸۷ کیلوگرم نیز با حضور ۳۲ ورزشکار برگزار می‌شود.