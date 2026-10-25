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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
زمین‌گیر شدن سیتیزن‌ها و طلسم‌شکنی تاتنهام

سیتی خوش‌شانس نبود!

1 تلخ‌ترین و عجیب‌ترین شکست‌های این هفته لیگ برتر انگلیس نصیب منچسترسیتی صدرنشین و چلسی شد. اینکه در یک شب هم نوار پیروزی‌های سیتیزن‌ها پاره شود و در لندن بارانی تاتنهام پس از هشت سال آبی‌ها را در استمفوردبریج مغلوب کند، قابل پیش‌بینی نبود. 
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: تلخ‌ترین و عجیب‌ترین شکست‌های این هفته لیگ برتر انگلیس نصیب منچسترسیتی صدرنشین و چلسی شد. اینکه در یک شب هم نوار پیروزی‌های سیتیزن‌ها پاره شود و در لندن بارانی تاتنهام پس از هشت سال آبی‌ها را در استمفوردبریج مغلوب کند، قابل پیش‌بینی نبود. 
به لطف عملکرد ضعیف شاگردان مارسکا و ژابی آلونسو و البته بازی درخشان استون‌ویلا و تاتنهام، آرسنال نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده سیتی فاصله امتیازی‌اش را با صدرنشین جبران کرد و سفیدپوشان اسپرز نیز با ثبت دومین برد متوالی جانی تازه گرفتند. 

بدشانسی در ویلاپارک!
انزو مارسکا تصورش را هم نمی‌کرد تیم قدرتمندش بعد از هفت برد متوالی در ویلاپارک به زانو درآید. نخستین شکست فصل منچسترسیتی به دست استون‌ویلا رقم خورد و رهبر این برد ارزشمند نیکلاس جکسون بود؛ همان مهاجم سابق چلسی که با زدن دو گل، تک‌گل هالند را خنثی کرد. صدرنشین ۲۱ امتیازی یکی از بدترین بازی‌هایش را در زمین استون‌ویلا انجام داد. سوتی‌های مارک گهی در خط دفاع از یک سو و سوتی‌های دوناروما باتجربه درون چارچوب، کمر سیتی را شکست و اجازه بازگشت به بازی را به سیتیزن‌ها نداد. سرمربی ایتالیایی هیچ برنامه‌ای برای نجات سیتی در این جدال سخت نداشت و مغلوب تاکتیک‌های اونای امری شد. 
مارسکا به رغم همه اشتباهات بازیکنانش باز هم معتقد بود سیتی نباید این بازی را واگذار می‌کرد: «عملکرد کلی تیم از نظر تعداد موقعیت‌هایی که خلق کردیم خوب بود. در نیمه دوم فقط در یک صحنه ضدحمله گل خوردیم. گاهی اوقات باید دفاع بهتری داشته باشید یا در آن موقعیت ضدحمله کمی خوش‌شانس‌تر باشید، اما این فوتبال است. از این اتفاق درس می‌گیریم و به جلو حرکت می‌کنیم. گاهی باید کمی خوش‌شانس‌تر بود، چراکه ما تنها همان دو موقعیت را به حریف دادیم، اما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. فرصت‌های زیادی داشتیم. بیشتر دقایق بازی را در محوطه جریمه آنها سپری کردیم، ولی باید زهردارتر باشیم و از اشتباهاتی مانند دو گلی که دریافت کردیم، جلوگیری کنیم.»

طلسم‌شکنی
تاتنهام بعد از هفته‌ها ناکامی و تجربه قعرنشینی با شکستن طلسم هشت ساله، دومین برد متوالی خود در این فصل را دشت کرد. بازی در استمفوردبریج برای اسپرز همیشه سخت بوده، به‌ویژه در این فصل که عملکرد تیم روبرتو دی‌زربی او را تا آستانه برکناری هم پیش برد. با این حال در مصاف با چلسی و به‌رغم فشار هواداران این تیم، شرایط به نفع تاتنهام بود. در حقیقت اشتباه مهلک مایک پندرس، دروازه‌بان دوم آبی‌ها، گل اول را تقدیم میهمان کرد. دروازه‌بان بلژیکی با یک گل به خودی روحیه تاتنهام را بالا برد و پس از آن کول پالمر با دریافت کارت زرد دوم و اخراج از زمین، کمر چلسی را شکست. ماتیاس تل هفت دقیقه بعد از ۱۰ نفره شدن میزبان کار را یکسره کرد تا برد ۲ بر صفر برای تاتنهام ثبت شود. آخرین بار تاتنهام سال ۲۰۱۸ موفق به شکست چلسی در استمفوردبریج شده بود و حالا به لطف سردرگمی و ضعف تیم ژابی آلونسو، این طلسم شکست. قبل از آن هم در سال ۱۹۹۰ سفیدپوشان فقط یک‌بار چلسی را در خانه‌اش شکست داده بودند.
تاتنهام ۹ امتیازی شد و به آینده امیدوار، ولی چلسی برای سومین بار در این فصل طعم باخت را چشید. نکته عجیب اینکه هر سه شکست چلسی مقابل تیم‌های لندنی بوده است؛ آرسنال، برنتفورد و تاتنهام!

ناامیدی ژابی
آلونسو برای دفاع از تیمش هیچ استدلالی نداشت و همه چیز را به اخراج پالمر ربط داد: «همه ما از نتیجه و عملکردمان ناامید هستیم. چه به صورت تیمی و چه فردی، در سطح همیشگی خودمان نبودیم. وقتی ۱۰ نفره شدیم، شرایط از دستمان خارج شد. نباید آرایش تیمی خودمان را از دست می‌دادیم.»
دی‌زربی آینده روشنی برای تاتنهام ترسیم کرد: «ما یک باشگاه بزرگ هستیم. باید شخصیت، ذهنیت و کیفیت خودمان را نشان بدهیم. دو بازی متوالی را بردیم، اما هنوز هیچ چیزی به دست نیاورده‌ایم. ممکن است دوباره به همان شرایط قبلی برگردیم، اما هدفمان این است که پیشرفت کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیگ برتر ، انگلیس ، چلسی
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