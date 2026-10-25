کد خبر: 1386734
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶
ورزش » ساير

جدال پیکان و ملوان برنده نداشت؛ اخراج زودهنگام و پایان کار با تساوی

3 دیدار تیم‌های فوتبال پیکان و ملوان در هفته دهم لیگ برتر باشگاه‌های ایران با تساوی به اتمام رسید.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های پیکان و ملوان از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه پاس قوامین برگزار و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در دقیقه ۲۳، عرفان جمشیدی بازیکن تیم میزبان با خطای که انجام داد از زمین بازی اخراج شد و پیکان ۱۰ نفره به کار خود ادامه داد. در دقیقه ۳۰ رضا شکاری در محوطه هجده قدم توانست با شوت محکم دروازه ملوان را باز کند، اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۳۶ عرفان شهریاری بازی را به تساوی کشاند.

در نهایت نیمه اول با تساوی دو تیم به پایان رسید. در نیمه دوم دو تیم موفق نشدند دروازه‌های یکدیگر را باز کنند و بازی با همان نتیجه نیمه اول به پایان رسید.

پیکان با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و در رده دوازدهم ایستاد و ملوان با ۹ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.

ترکیب پیکان

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، علی دهقان، صائب محبی، حجت‌الله احمدی، رضا شکاری، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، جعفر اسدی، عرفان جمشیدی و حسن شوشتری.

سرمربی: ساکت الهامی

ترکیب ملوان انزلی

فرزاد طیبی‌پور، ضرغام سعداوی، امیررضا افسرده، سعید کریمی، جعفر حسین‌پور، فرحان جعفری، حسین پاپی، حسین صادقی، عرفان شهریاری، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی

سرمربی: مازیار زارع

برچسب ها: تیم پیکان ، ملوان بندر انزلی ، لیگ برتر
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