تکذیب ادعای حکم ۷ ماه زندان برای دنیامالی

وزارت ورزش و جوانان با تکذیب قاطع ادعای مطرح‌شده درباره محکومیت دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، اعلام کرد هیچ‌گونه حکم محکومیتی علیه وی در پرونده مورد اشاره وجود ندارد و حکم تبرئه از اتهام مطرح‌شده نیز در همان زمان صادر شده است. انتشار و بازنشر ادعا‌های خلاف واقع در این خصوص از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

جوان آنلاین: به دنبال انتشار یک مطلب در توئیتر مبنی بر حکم محکومیت قطعی هفت ماه زندان برای احمد دنیامالی در زمان حضورش در شورای شهر و فعالیت به عنوان رئیس هیات مدیره یک شرکت، پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان به این مطلب واکنش نشان داد و نوشت: در پی انتشار ادعا‌هایی درباره محکومیت دکتر احمد دنیامالی، این وزارتخانه ضمن رد صریح مطالب منتشرشده تأکید می‌کند که ادعای محکومیت وزیر ورزش و جوانان اساساً کذب و فاقد صحت است.

به گزارش مهر، برخلاف مطالب مطرح‌شده، در پرونده مورد اشاره هیچ‌گونه محکومیتی برای دکتر دنیامالی وجود نداشته و حکم تبرئه وی از اتهام انتسابی نیز در همان زمان صادر شده است.

همچنین تمامی اسناد و مستندات قانونی مربوط به صدور حکم تبرئه وزیر ورزش و جوانان در اختیار مراجع قضایی و بخش حقوقی وزارتخانه قرار دارد و ادعا‌های منتشرشده با مفاد این مستندات مغایرت آشکار دارد.

وزارت ورزش و جوانان تأکید می‌کند انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب محکومیت قضایی، آن هم برخلاف مستندات موجود، اقدامی غیرقابل قبول است و افرادی که با طرح یا انتشار آگاهانه این ادعا‌های کذب موجب تشویش افکار عمومی و خدشه به اعتبار اشخاص شده‌اند، از طریق مراجع قضایی و قانونی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.