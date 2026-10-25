امارات به تیم ملی جودوی ایران ویزا نداد

جوان آنلاین: به نقل از فدراسیون جودو، اعزام تیم ملی جودوی ایران به رقابت‌های گرنداسلم ابوظبی در پی صادر نشدن ویزای اعضای تیم از سوی کشور میزبان لغو شد.

به گزارش ایسنا، تیم ملی جودوی ایران پیش از این برای حضور در رقابت‌های گرنداسلم ابوظبی ثبت‌نام کرده بود و قرار بود روز‌های ۷ و ۸ آبان‌ماه در این مسابقات به میدان برود؛ اما با وجود ثبت‌نام و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اعزام ویزای اعضای تیم صادر نشد تا حضور ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها منتفی شود.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که رقابت‌های گرنداسلم ابوظبی از اهمیت ویژه‌ای برای جودوکاران برخوردار است و امتیازات آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه ورزشکاران در رنکینگ المپیک داشته باشد. در نتیجه این تصمیم، جودوکاران ایران فرصت حضور در یک رویداد مهم بین‌المللی و کسب امتیازات ارزشمند المپیکی را از دست دادند.

این نخستین بار نیست که صادر نشدن ویزا، مانع حضور جودوکاران ایران در رقابت‌های بین‌المللی می‌شود. پیش از این نیز دولت اکوادور از صدور ویزا برای اعضای تیم ملی نوجوانان ایران خودداری کرد و در نهایت، نوجوانان جودوکار کشورمان از حضور در مسابقات جهانی اکوادور بازماندند.

تکرار چنین اتفاقاتی بار دیگر مسئله صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی و تأثیر آن بر فرصت‌های حضور در میادین بین‌المللی را مطرح می‌کند فرصت‌هایی که از دست رفتن آنها می‌تواند بر روند آماده‌سازی، کسب تجربه و دستیابی به امتیازات مهم رنکینگ جهانی و المپیکی ورزشکاران تأثیرگذار باشد.