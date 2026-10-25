معاون وزیر اقتصاد خلاق اندونزی و معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حاشیه پنجمین کنفرانس جهانی اقتصاد خلاق در جاکارتا دیدار کردند.

جوان آنلاین: از معاونت علمی ریاست جمهوری، در این دیدار که با حضور محمد بروجردی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی برگزار شد، دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی همچون تولید مشترک فیلم، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای، صنایع‌دستی سنتی و مد و پوشاک اسلامی و نیز تبادل دانش و تجربه میان فعالان و استعداد‌های خلاق دو کشور تأکید کردند.

به گزارش ایرنا، گسترش همکاری‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق، توسعه دسترسی به بازار‌های دو کشور و امکان تدوین تفاهم‌نامه همکاری در این حوزه از دیگر محور‌های گفت‌وگوی طرفین بود.