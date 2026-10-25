کامبک اینتر در دقایق پایانی مقابل فیورنتینا

تیم فوتبال اینتر در جریان هفته هشتم سری آ ایتالیا برابر میهمانش فیورنتینا به برتری رسید.

جوان آنلاین: تیم فوتبال اینتر در جریان هفته هشتم سری آ ایتالیا، از ساعت ۱۵ در ورزشگاه جوزپه‌مه‌آتزا میزبان فیورنتینا بود که این دیدار در نهایت با برتری دو بر صفر اینتر به پایان رسید.

اینتر درحالی در این بازی خانگی به برتری رسید که تا دقیقه ۱+۹۰ از حریف خود عقب بود، اما در این دقیقه از بازی مارکوس تورام گل تساوی را به ثمر رساند و در ادامه در دقیقه ۷+۹۰ پیوتر زیلنسکی از روی نقطه پنالتی گل برتری اینتر را به ثمر رساند.

اینتر با این نتیجه ۲۲ امتیازی شد و در صدر جدول جایگاه خود را تثبیت کرد و فیورنتینا هم با ۴ امتیاز تیم هجدهم جدول سری آ ایتالیا است.