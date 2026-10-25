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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱
اقتصاد » اخبار کلی

سقوط بورس عربستان به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر

6 شاخص اصلی بورس عربستان روز یکشنبه به پایین‌ترین سطح خود در بیش از پنج سال گذشته رسید؛ ریزشی که در پی تشدید تنش‌های نظامی با یمن و افزایش نگرانی‌های اقتصادی، درخواست‌هایی برای مداخله فوری نهاد ناظر بازار سرمایه به دنبال داشته است.

جوان آنلاین: پایگاه خبری عربی ۲۱ در گزارشی نوشت که شاخص اصلی بورس عربستان موسوم به «تاسی» روز یکشنبه تا حدود ۹ هزار و ۳۹۰ واحد سقوط کرد و بیش از سه درصد کاهش یافت. در جریان معاملات، سهام بیش از ۲۶۰ شرکت افت کرد و شرکت‌های بزرگی همچون آرامکو، بانک الراجحی، بانک ملی عربستان و آکوا پاور نیز با کاهش قیمت مواجه شدند.

به گزارش ایرنا، این افت پس از هشت هفته متوالی کاهش رخ داد؛ که طولانی‌ترین روند نزولی هفتگی بورس عربستان از سال ۱۹۹۴ تاکنون بوده است. شاخص این بازار هفته گذشته با افت حدود ۴.۱ درصدی در سطح ۹ هزار و ۶۹۵.۸۶ واحد بسته شده بود.

درخواست برای مداخله فوری

در همین راستا، فهد بن محمد الفریان، اقتصاددان و فعال اقتصادی عربستان از سازمان بازار سرمایه خواست برای مهار افت قیمت‌ها، اعطای تسهیلات خرید سهام و فروش استقراضی را متوقف کند و عرضه شرکت‌های جدید در بورس را دست‌کم یک سال به تعویق بیندازد.

فهد الحویمانی، نویسنده اقتصادی نیز پیشنهاد کرد سازمان بازار سرمایه با هماهنگی بانک مرکزی، نقدسازی اجباری سبد‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر معاملات اعتباری را به‌طور موقت متوقف کند.

به گفته او، حدود ۲۰.۵۴ میلیارد ریال عربستان، معادل ۵.۴۸ میلیارد دلار، تسهیلات اعتباری برای معاملات سهام استفاده شده است و نقدسازی اجباری می‌تواند فشار فروش و کاهش قیمت‌ها را تشدید کند.

داده‌های سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مجموع تسهیلات در دسترس سرمایه‌گذاران به ۲۶.۲ میلیارد ریال رسیده بود. با این حال، این ارقام میزان نقدسازی اجباری انجام‌شده در معاملات روز یکشنبه را مشخص نمی‌کند.

انس الراجحی، فعال اقتصادی نیز احتمال داد بخشی از فروش گسترده سهام ناشی از نقدسازی اجباری سبد‌های اعتباری باشد، نه خروج داوطلبانه سرمایه‌گذاران.

او از سهامداران خواست از تصمیم‌گیری شتاب‌زده تحت تأثیر نگرانی خودداری کنند. البته داده‌های منتشرشده‌ای برای تایید اینکه نقدسازی اجباری عامل اصلی فروش‌ها بوده، در دسترس نیست.

احمد المیمونی، دیگر فعال اقتصادی با هشدار درباره پیامد‌های اجتماعی زیان سهامداران، خواستار بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران شد. برخی معامله‌گران نیز افت کنونی را با سقوط بورس عربستان در سال ۲۰۰۶ مقایسه کرده‌اند، هرچند این مقایسه دیدگاهی شخصی است و ارزیابی آماری مستقلی محسوب نمی‌شود.

تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر بورس

این افت در شرایط تشدید درگیری‌های نظامی میان عربستان و یمن و ادامه حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در داخل عربستان رخ داده است.

خبرگزاری رویترز نیز روز یکشنبه از کاهش شدید بازار‌های سهام عربستان و مصر در پی افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش تنش‌های منطقه‌ای خبر داد.

در کنار تحولات نظامی، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها برای سه‌ماهه سوم، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و نگرانی درباره نقدینگی و عملکرد برخی بخش‌های اقتصادی نیز بر بازار فشار وارد کرده است.

با وجود درخواست‌ها برای اقدامات فوق‌العاده، سازمان بازار سرمایه عربستان تاکنون تصمیمی رسمی درباره توقف فروش استقراضی، تعلیق نقدسازی اجباری یا توقف عرضه‌های جدید اعلام نکرده است.

برچسب ها: بورس عربستان ، بازار سرمایه ، یمن
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