جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۴۵ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با تساوی صفر - صفر دو تیم به پایان رسید.

پرسپولیس در اکثر دقایق نیمه اول توپ و میدان را در اختیار داشت، اما در زدن ضربه نهایی به سمت دروازه فولاد ناموفق بود و موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه حامد لک ایجاد کند.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمد حسین کنعانی‌زادگان، دانیال ایری، مهدی تیکدری، علی علیپور، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، تیوی بیفوما، پویا پورعلی و محمد خدابنده‌لو (۲۲ - پوریا لطیفی‌فر).

ترکیب فولاد: حامد لک، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امین ساعدی، امید حامدی‌فر، احسان محروقی، فرشاد احمدزاده، وحید امیری، آرمان اکوان، قاسم لطیفی و آرش اکبرزاده.

داور: امیر عرب‌براقی

اخطار: پوریا شهرآبادی از پرسپولیس