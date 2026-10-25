طلا مفت پرید؛ احمدی وفا به نقره بسنده کرد

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در روز دوم با برگزاری دیدار‌های فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی وفا در مرحله فینال به مصاف کوتو گومی از ژاپن رفت و در حالی که با نتیجه ۷ بر ۵ پیش بود، با ضربه فنی به مدال نقره رسید.

به گزارش مهر، احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید.

علی احمدی‌وفا که سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان با شکست در دور نخست از دور رقابت‌ها کنار رفته بود، امسال با نمایشی درخشان در وزن ۶۰ کیلوگرم توانست ناکامی دوره قبل را جبران کند و با کسب مدال طلای جهان، بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

پیش از این پیام احمدی کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان به مدال نقره رسید.