شوک به کشتی فرنگی ایران/ ساروی با شکست از روسیه به فینال نرسید

چهره شاخص و عنوان دار کشتی فرنگی ایران، با شکست مقابل حریف روس از رسیدن به دیدار فینال رقابت‌های جهانی قزاقستان بازماند.

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های ۳ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان، محمدهادی ساروی فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک، در مرحله نیمه نهایی مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه به روی تشک رفت و در پایان ناباورانه با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند. البته در تایم نخست ساروی حریف روس را به بیرون از تشک برد، اما داوران به بهانه هل دادن، امتیازی به ساروی ندادند تا این کشتی هم با چاشنی ناداوری همراه شود.

ساروی سال گذشته در فینال مسابقات جهانی مقابل این کشتی‌گیر روس با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسیده بود.

ساروی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر خولایان دارنده مدال طلای امید‌های جهان از ارمنستان با امتیاز عالی ۸ بر صفر به برتری رسید. ساروی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی نیز مقابل آنتون ووگ از آلمان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

پیش از این دانیال سهرابی در ۷۲ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز با شکست رقبای خود راهی فینال شدند.

رقابت‌های رده بندی و فینال ۴ وزن نخست این مسابقات از دقایقی دیگر آغاز می‌شود و نمایندگان ایران برای کسب ۳ مدال طلا و یک برنز به مصاف رقبایشان می‌روند.