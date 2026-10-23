کاوه صدقی، رئیس فدراسیون هاکی روی یخ ایران در حاشیه فنیال لیگ پسران زیر ۲۰ سال: نخستین شرط فدراسیون جهانی هاکی برای گرفتن مجوز حضور تیم‌های رده‌جوانان و بزرگسالان، داشتن پیست یخ است/ شرط دوم تشکیل لیگ بود که کار آن با تشکیل لیگ بزرگسالان آقایان و بانوان آغاز شد و در ادامه سال گذشته و امسال با برگزاری لیگ زیر ۲۰ سال و زیر ۱۸ سال توانستیم مجوز حضور ۵ تیم خود را که بیشترین حد مجوز صادر شده توسط فدراسوین جهانی است را بگیریم/ در غرب آسیا تا آسیایی میانه و تا قزاقستان ایران تنها کشوری است که توانسته در ۵ رده مختلف دختران و پسران که مسابقات جهانی برگزار می‌شود مجوز بگیرد/ پرسپولیس تا مراحل خوبی جلو رفت، اما امسال شرایط حضورش در لیگ مهیا نشد، استقلال، اما در رده بانوان صدرنشین است/ سپاهان هم که مثل استقلال در اکثر رشته‌ها فعالیت دارد می‌تواند اتفاق خوبی باشد/ با ذوب آهن گفتگوی خوبی داشتیم، اما محدودیت مجوز از سوی هیئت مدیره دارند/ حضور استقلال، اما انعکاس رسانه‌ای خوبی خواهد داشت/ روز اول فقط پیست ایرانمال را داشتیم، اما الان مکامال در کیش شروع به کار کرده، پدیده مشهد احیا شده، آرامیس پیست کوچکی است، اما دارد کار می‌کند/ متاسفانه، اما ۱۲ هزار نفری آزادی که بزرگترین زیرساخت هاکی روی یخ جهان است را در جنگ تحمیلی از دست دادیم/ پیست آزادی دچار تخریب جدی شده است، البته قبل از جنگ هم حدود ۲۰ سال بود که دستگاه‌های آن روشن نشده بود/ هنوز نمی‌دانیم آیا پیست آزادی مجوز می‌گیرد برای آغاز به کار مجدد یا نه/ وقتی جایی را می‌سازیم باید فکر نگهدری آن هم باشیم، اما در تمام دنیا استادیوم‌های بزرگ، گرفتاری‌هایی برای نگهداری ایجاد می‌کنند/ در قزوین، اصفهان، شیراز و تبریز زمین مهیا شده و امیدواریم خیلی زود شاهد افتتاح این پیست‌ها نیز باشیم.