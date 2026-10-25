کد خبر: 1386676
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
سیاست » اخبار کلی

سرلشکر صفوی: نیرو‌های مسلح در اوج اقتدار هستند

سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری، گفت: دشمنان تصور می‌کردند ظرف چند روز ایران را از پا درمی‌آورند، اما ملت و نیرو‌های مسلح ما در اوج اقتدار ایستادند.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر «سید یحیی صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم رونمایی از کتاب مهاجران نورآفرین (شرح زندگی شهیدان محمد و غلامرضا مهاجرانی) که صبح امروز (یکشنبه) با حضور خانواده این شهدا در پژوهشگاه دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: ما با شهدا عهد و پیمان بستیم و تا آخر به آن‌ها وفادار خواهیم بود.

به گزارش دفاع پرس، سرلشکر صفوی افزود: نمی‌دانیم شهیدان به چه چیزی رزق و روزی می‌خورند؛ شهیدان ما را می‌بینند، اما ما آن‌ها را نمی‌بینیم و خداوند دست شهدا را باز گذاشته که در امور دنیا دخالت فیزیکی کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر از دنیا در عالم، دست شهدا باز است، خاطرنشان کرد: شهید مشکل فرزند و خانواده را حل می‌کند؛ جوانان بر سر مزار شهدا می‌روند و مشکلاتشان حل می‌شود و ما از مقام شهدا بی‌خبریم.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر اینکه شهادت هم اکتسابی و هم انتخابی است، گفت: بین شهدا و خداوند یک پیمان دو طرفه برقرار است.

سرلشکر صفوی با نقل قولی از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یادآور شد: شهید سلیمانی می‌گفت که شهید قبل از شهادت باید شهید شده باشد (باید شهید زندگی کرده باشد) تا خداوند او را بپذیرد.

وی در ادامه، یکی از وظایف اصلی را ساختن نسل جوان عنوان کرد و افزود: جمعیت ایران در اوایل دفاع مقدس هشت‌ساله ۳۸ میلیون نفر بود و الان حدود ۹۰ میلیون نفر هستیم که بیش از ۵۸ درصد جمعیت ما را جوانان تشکیل می‌دهند؛‌ افرادی که جنگ تحمیلی اول را ندیدند. ما باید این جوانان را بسازیم و تلاش کنیم اندیشه، تفکر، ویژگی‌ها و اخلاق رفتار شهدا را به آنان منتقل کنیم که یکی از این راه‌ها کتاب است.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه قلم‌زدن کار مشکلی است و هنر می‌خواهد، تأکید کرد: باید اندیشه، تفکر، اخلاق و رفتار شهدا را به جوانان منتقل کنیم؛ چه در خانواده، چه در محل کار و چه در جبهه.

سرلشکر صفوی با اشاره به اینکه جنگ آدم‌های شجاعی می‌خواهد، اظهار داشت: شهادت شجاعت می‌خواهد و جبهه جای ترسو‌ها نیست. امام خمینی (ره) امام شجاعی بود و امام شهیدمان هم بسیار شجاع بودند.

وی با اشاره به شخصیت رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای امام شجاعی هستند و سه بار ایشان را در جبهه دیدم. فرزندان امام شهیدمان در جبهه در خط مقدم بودند. آقا سید مجتبی خامنه‌ای بسیار شجاع و مقتدر هستند و نزد امام شهیدمان رشد و پرورش یافتند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر زنده‌بودن شهدا خاطرنشان کرد: شهدا هر کدام‌شان نوری هستند که خاموش نمی‌شوند؛ شهید زنده است و نورافشانی می‌کند، دل‌ها را نورانیت می‌دهد. شهدا رونده و تأثیرگذار هستند.

سرلشکر صفوی با تأکید بر اینکه شهدا ایران را نجات دادند، عنوان کرد: اگر شهدا نبودند، ایران هم نبود. شهدای جنگ‌های اخیر نیز در برابر دو شیطان بزرگ و دو شرّ مطلق، یعنی ترامپ دیوانه و نتانیاهو جنایتکار، ایستادند.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند که می‌توانند ظرف چند روز ایران را از پا درآورند؛ اما مردم شبانه‌روز ایستادند و دولت و نیرو‌های مسلح ما در اوج اقتدار قرار دارند. آمریکایی‌ها خود می‌دانند که ما در کمال قدرت و آمادگی هستیم و ملت و نیرو‌های مسلح، از جمله ارتش، ایستاده‌اند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به رزمایش‌های اخیر گفت: در رزمایش‌های اخیر ۳۱۳ هزار نفر در تهران حضور یافتند و دشمنان این صحنه‌ها را می‌بینند. آن‌ها احمق هستند که نمی‌دانند ملت ما ملتی حماسی، سلحشور و شجاع است و رهبری شجاع دارد؛ زنان و فرزندان ما نیز شجاعت خود را نشان داده‌اند.

سرلشکر صفوی در پایان با اشاره به تأثیرگذاری ایران بر معادلات جهانی تصریح کرد: برخی دوستان از یکی از کشور‌های غربی آمده بودند و می‌گفتند ایران تنها کشوری است که در برابر آمریکا ایستاده‌ است؛ هیچ‌کس جرات نداشت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی که دو قدرت اتمی هستند، ایستادگی کند، ولی ایران با اقتدار ایستاده است.

برچسب ها: سرلشکر صفوی ، نیروهای مسلح ، جنگ ایران و آمریکا
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