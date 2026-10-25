کد خبر: 1386675
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۱
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بازداشت بیش از ۱۳۰۰ نفر در اعتراضات سراسری فرانسه

فرانسه وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جریان اعتراضات سراسری روز شنبه ۱۳۱۴ نفر بازداشت شدند.

جوان آنلاین: در حاشیه تظاهرات گسترده روز شنبه در شهرهای مختلف فرانسه که با محوریت اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی برگزار شد، درگیری‌هایی رخ داد و پلیس ۱۳۱۴ نفر را بازداشت کرد.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد مأموران در جریان این اعتراضات با ۷۵ مورد آتش‌سوزی مواجه شدند و ۲۴ مغازه نیز غارت شد. این دومین آخر هفته پیاپی است که فرانسه شاهد ناآرامی و اعتراضات بوده است.

این وزارتخانه از آغاز چندین تحقیق خبر داد و اعلام کرد پس از پایان درگیری‌ها، ادامه شب آرام سپری شد. با این حال، در بیانیه روز یکشنبه شمار دقیق معترضان زخمی‌شده اعلام نشد.

وزیر کشور فرانسه شامگاه شنبه از مجروح شدن شدید دو معترض در شهرهای تولوز و کلرمون‌فران خبر داده بود.

مقام‌های تولوز اعلام کردند مردی ۲۰ ساله از ناحیه دست به‌شدت آسیب دیده است. یک امدادگر خیابانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت چند انگشت دست راست این فرد قطع شده است.

در کلرمون‌فران نیز مردی از ناحیه دست آسیب دید. روزنامه محلی «لا نوول رپوبلیک» هم از مجروح شدن جوانی ۱۹ ساله از ناحیه چشم چپ در شهر پواتیه خبر داد. به گفته عکاس این روزنامه، این جوان هنگام یورش پلیس ضدشورش و استفاده مأموران از نارنجک‌های صوتی و گاز اشک‌آور زخمی شد.

برچسب ها: فرانسه ، دولت فرانسه ، اعتراضات
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