جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی روز یکشنبه از بسته شدن تمامی گذرگاه‌های زمینی کرانه باختری در روز انتخابات خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای را در این منطقه اشغالی آغاز کرده و حدود ۲ هزار فلسطینی در الخلیل از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

این عملیات پس از کشته شدن دو نظامی اسرائیلی و زخمی شدن سه نفر دیگر در تیراندازی به یک ایست بازرسی در عملیاتی ضدصهیونیستی آغاز شد.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد از روز یکشنبه ورود کارگران فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و دره اردن ممنوع خواهد شد و ورود و خروج آنان در این مناطق، از جمله مناطق صنعتی متوقف می‌شود.

عملیات نظامی در الخلیل

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد طی روزهای جمعه و شنبه در ۴۰ منطقه عملیات انجام داده و حدود ۴۰ مظنون، از جمله افراد مرتبط با حماس و جهاد اسلامی، را بازداشت کرده است.

یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت ساکنان آواره‌شده الخلیل تا پایان رسیدگی به مسائل مرتبط با حماس اجازه بازگشت نخواهند داشت.

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم نیز از صدور دستور تخریب فوری تعدادی از سازه‌ها پس از حمله خبر داد و تهدید کرد عاملان اقدامات علیه اسرائیل بهای سنگینی خواهند پرداخت.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی وعده واکنشی شدید به این حمله را داده و از برنامه‌ریزی برای عملیاتی گسترده در کرانه باختری خبر داده است. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز خواستار فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای حفاظت از ساکنان این منطقه شده است.