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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی «ملی کیمیا» / از شرایط خرید تا نحوه محاسبه و پرداخت

ق پذیره‌نویسی صندوق ارزی «ملی کیمیا» از سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در شعب ارزی بانک ملی ایران آغاز شده است. این صندوق با محوریت دلار آمریکا، امکان سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

جوان آنلاین: در ادامه، شرایط خرید واحدها، حداقل و حداکثر سرمایه‌گذاری، نحوه محاسبه و پرداخت سود و سازوکار فعالیت این صندوق تشریح شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران؛ «ملی کیمیا» دومین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی فعال در بازار سرمایه ایران است که با هدف جمع‌آوری منابع ارزی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت فعالیت می‌کند.

چگونه می‌توان در صندوق ملی کیمیا سرمایه‌گذاری کرد؟

متقاضیان می‌توانند برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به شعب ارزی بانک ملی ایران مراجعه کنند. فهرست شعب ارزی پذیرنده از طریق لینک زیر و پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است.

ارز مبنای سرمایه‌گذاری در این صندوق چیست؟

دلار آمریکا ارز منتخب صندوق ملی کیمیا است و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری و پرداخت سود و اصل سرمایه نیز بر مبنای این ارز محاسبه می‌شود.

ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری چقدر است؟

ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در صندوق ملی کیمیا معادل ۱۰ دلار آمریکا تعیین شده است.

حداقل و حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری چقدر است؟

حداقل سرمایه‌گذاری در این صندوق ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار آمریکا، است. متقاضیان نیز می‌توانند حداکثر ۵۰ هزار واحد، معادل ۵۰۰ هزار دلار آمریکا، خریداری کنند.

سود سرمایه‌گذاری از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

محاسبه سود ارزی از نخستین روز سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود.

منابع ارزی چگونه در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌شوند؟

منابع صندوق در دارایی‌های ارزی از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و سایر اوراق بهادار با تسویه ارزی سرمایه‌گذاری می‌شود. مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارز نیز از فعالیت‌های فرعی صندوق است.

سرمایه‌گذاران چگونه می‌توانند ارز خود را به صندوق بسپارند؟

سرمایه‌گذاری در صندوق ملی کیمیا از طریق اسکناس ارزی، حساب ارزی یا حواله ارزی امکان‌پذیر است.

بازپرداخت سرمایه و سود چگونه انجام می‌شود؟

سود سرمایه‌گذاری به‌صورت افزایش ارزش واحدهای صندوق منعکس می‌شود و هنگام ابطال واحدها، بر اساس ارزش روز ابطال و به دلار آمریکا پرداخت خواهد شد. بازپرداخت ارز سرمایه‌گذاری‌شده نیز از طریق اسکناس، واریز به حساب ارزی یا حواله ارزی انجام می‌شود.

ارکان اجرایی صندوق کدام نهادها هستند؟

بانک ملی ایران در این صندوق مسئولیت مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی را بر عهده دارد. شرکت تامین سرمایه کیمیا نیز مدیر صندوق است.

صندوق ملی کیمیا تحت نظارت کدام نهادها فعالیت می‌کند؟

این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. عملیات ارزی آن نیز در چارچوب دستورالعمل اجرایی مربوط، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

ساختار فعالیت صندوق چگونه است؟

ملی کیمیا صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی است و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند.

هر سرمایه‌گذار چه سهمی از صندوق می‌تواند داشته باشد؟

سهم هر سرمایه‌گذار از حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نمی‌تواند از ۵ درصد بیشتر باشد.

اندازه صندوق در مرحله پذیره‌نویسی چقدر است؟

حداکثر اندازه صندوق در زمان پذیره‌نویسی یک میلیون واحد سرمایه‌گذاری، معادل ۱۰ میلیون دلار آمریکا، تعیین شده است. افزایش این سقف با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر خواهد بود.

منابع صندوق در چه دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شوند؟

منابع صندوق در ابزارهای ارزی کم‌ریسک، نقدشونده و دارای بازده مناسب سرمایه‌گذاری می‌شود.

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق ملی کیمیا مشمول مالیات است؟

این صندوق از معافیت مالیاتی برخوردار است.

برچسب ها: سرمایه گذاری ، بانک ملی ، سرمایه گذاری خارجی
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