تعویق احتمالی بازی الوصل - النصر به دلیل لغو پروازهای عربستان

یکی از دیدارهای لیگ نخبگان آسیا به دلیل برقرار نبودن پروازهای کشور عربستان به تعویق می‌افتد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال الوصل امارات مطابق برنامه مسابقات لیگ نخبگان آسیا ۲۷-۲۰۲۶ باید از ساعت ۲۱:۴۵ فردا (دوشنبه - به وقت ایران) در دور سوم از این رقابت‌ها، در ورزشگاه «دانشگاه ملک سعود» ریاض مقابل النصر عربستان صف‌آرایی کند.

روزنامه «الخلیج» امارات گزارش داد که اعضای تیم الوصل به دلیل نبود پرواز به شهر ریاض، تصمیم گرفته‌اند به این شهر سفر نکنند. تنش‌های نظامی میان یمن و عربستان و حملات صورت گرفته به فرودگاه‌های عربستان، پروازهای این کشور را لغو کرده و همین مسئله سبب شده تصمیم بگیرند یاران مهدی طارمی عازم ریاض نشوند.

این روزنامه همچنین مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به‌زودی خبر تعویق دیدار النصر - الوصل را اعلام خواهد کرد.

کنفدراسیون آسیا در شرایطی بازی‌های خانگی تیم‌های عربستانی را لغو نکرده که تیم‌های ایرانی مجبور هستند خارج از کشور میزبانی کنند.