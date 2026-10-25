تذکرات کتبی نمایندگان؛ تأکید بر رفع اختلال در توزیع کالابرگ

فرشاد ابراهیم پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه های اجرایی را قرائت کرد.

جوان آنلاین: فرشاد ابراهیم پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان ماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه های اجرایی را به شرح زیر قرائت کرد:

به گزارش مهر، تذکر علی کرد، نماینده مردم خاش به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از اختلال در مراحل توزیع اقلام کالابرگ، قطعی سامانه و قیمت بالای کالاها.

تذکر محمود طاهری، نماینده مردم شبستر، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس‌جمهور در مورد ضرورت تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار و رفاه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه.

تذکر محمود طاهری، نماینده مردم شبستر به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم توجه به اجرا و توسعه طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و اصلاح الگوی کشت با توجه به وضعیت منابع آبی و بارندگی.

تذکر علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز به وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد لزوم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در تولید کشور

تذکر علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز به وزیر دادگستری در مورد ضرورت پاسخگویی به ابهامات درباره ارتباط مالی کارخانه شرکت خشکبار با کمپانی کوکاکولا.

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم نظارت دقیق بر توزیع و فروش نان در نانوایی‌ها به منظور جلوگیری از فروش آزاد آرد سهمیه‌ای توسط برخی نانوایی‌های متخلف

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر به رئیس جمهور در مورد لزوم صدور دستور برای تسریع در ارسال لایحه نظام عادلانه حقوق و دستمزد.

تذکر منوچهر متکی، نماینده مردم تهران به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد مدیریت ناکارآمد دانشگاه الزهرا در تامین و ضرورت رسیدگی به تبعیض‌آمیز و غیرشرعی بودن این روند و اصلاح آن.

تذکر عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پایین بودن قیمت کشمش، عدم صادرات این محصول و لزوم کاهش عوارض صادراتی

تذکر رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم توزیع عادلانه سهمیه بیمه بیکاری کارگران ساختمانی در بین استان‌ها

تذکر مصطفی معینی آرانی، نماینده مردم کاشان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد ضرورت رسیدگی به علت عدم تهیه اسناد توسعه و ارتقای علوم پایه و علوم انسانی، با وجود گذشت یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت.