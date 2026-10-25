سعید خطیب زاده در جمع خبرنگاران، در مورد پیشنهاد اروپا برای مذاکره با ایران، اظهار داشت: اروپا انتخاب های غلط زیاد داشته و طی ماههای گذشته قربانی انتخاب های غلط خودش است.

جوان آنلاین:سعید خطیب زاده در جمع خبرنگاران، در مورد پیشنهاد اروپا برای مذاکره با ایران، اظهار داشت: اروپا انتخاب های غلط زیاد داشته و طی ماه های گذشته قربانی انتخابهای غلط خودش است.

وی ادامه داد: اینکه امروز اروپا از نظر راهبردی به مسایل مهم دنیا غیر مرتبط شده بیش از آنکه ناشی از تحولات بین المللی باشد ناشی از تحولات غلط و مسیرهای اشتباهی است که طی کرده است.

خطیب زاده افزود: در مورد آنچه که در منطقه اتفاق می افتد اروپا باید از جنایاتی که آمریکا و رژیم اسراییل انجام میدهند و نقض های مکرر حقوق بین الملل فاصله بگیرد.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه گفت: مادامی که اروپایی ها تلاش واقعی و صادقانه انجام ندهند و پایشگاه های خودشان را در اختیار قرار ندهند برای اینکه به دستاوردهای جمعی بین الملل و حقوق بین الملل برگردند سخت می توان آنها را باور کرد .