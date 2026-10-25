کد خبر: 1386654
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

خشم سازمان همکاری اسلامی از اقدامات تل آویو در کرانه باختری

سازمان همکاری اسلامی سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی به شهر الخلیل و آوارگی اجباری حدود ۱۵۰۰ فلسطینی از خانه‌هایشان را شدیداً محکوم می‌کند.

جوان آنلاین: در پی بستن حرم ابراهیمی و تخریب منازل مسکونی در الخلیل توسط رژیم صهیونیستی، سازمان همکاری اسلامی این اقدامات را مصداق بارز پاک‌سازی قومی و نقض صریح حقوق بین‌الملل دانست.

سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: تجاوز اسرائیلی به شهر الخلیل و آوارگی اجباری حدود ۱۵۰۰ فلسطینی از خانه‌هایشان را شدیداً محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: نسبت به نقشه‌های پاک‌سازی قومی، کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی و جغرافیایی این شهر هشدار می‌دهیم و تأکید می‌کنیم، تخریب خانه‌ها و آواره کردن دسته‌جمعی مردم، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است.

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد: بستن حرم ابراهیمی و جلوگیری از ورود نمازگزاران به آن را به شدت محکوم می‌کنیم و آن را تعدی مستقیم به آزادی عبادی می‌دانیم.

این سازمان رژیم اشغالگر را مسئول کامل جنایات و تجاوزات صورت‌گرفته علیه ملت فلسطین معرفی کرد و از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت خواست تا برای توقف این تجاوزات، بازخواست اشغالگران و تأمین حمایت بین‌المللی از مردم فلسطین، فوراً وارد عمل شوند.

برچسب ها: سازمان همکاری اسلامی ، کرانه باختری ، ‌فلسطین
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