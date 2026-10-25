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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: جنگ آینده هژمونی آمریکا و موجودیت اسرائیل را از بین می‌برد

عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه با اشاره به مولفه‌های فروپاشی رژیم صهیونیستی از درون، گفت که جنگ آینده هژمونی آمریکا را به پایان می‌برد و باعث فروپاشی رژیم صهیونیستی می‌شود.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه با اشاره به اینکه در خاورمیانه جدید اثری از رژیم اشغالگر صهیونیستی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد که این صرفاً نظر مسلمانان نیست، بلکه دیدگاه تام باراک، سفیر آمریکا و فرستاده این کشور در سوریه و عراق نیز همین است؛ دیدگاهی که به گزارشی محرمانه سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) استناد می‌کند. مهم‌ترین نکته این گزارش، تأکید بر آن است که رژیم صهیونیستی با خطر فروپاشی از درون روبه‌روست و در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد.

به گزارش مهر، وی به دلایل متعددی برای این وضعیت مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

نخست: افزایش هزینه‌های نظامی در پی جنگ‌ در ایران، لبنان و نوار غزه که از زمان عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به‌ شدت افزایش یافته است.

دوم: تشدید درگیری میان تلمودی ها (حریدی‌ها) و سکولارها که ممکن است روند فروپاشی و ازهم‌گسیختگی رژیم را سرعت ببخشد.

سوم: افزایش فشارهای اقتصادی در نتیجه هزینه‌های جنگ در هفت جبهه که اسرائیل در هیچ‌یک از آن‌ها به پیروزی نرسیده است.

چهارم: ایجاد تغییری بنیادین در حمایت های مالی و نظامی آمریکا. این تغییرات در شرایطی رقم خورد که بیش از ۶۰ درصد جمهوری‌خواهان و ۷۰ درصد دموکرات‌ها هیچ علاقه‌ای به رژیم صهیونیستی ندارند. آن‌ها اسرائیل را مسئول کشاندن کشورشان به جنگ با ایران می‌دانند که آمریکا هیچ منفعتی در آن ندارد. این افراد خواستار توقف تأمین مالی اسرائیل از محل مالیات شهروندان آمریکایی هستند تا این منابع برای مقابله با بحران‌های داخلی آمریکا، به‌ ویژه افزایش هزینه‌های زندگی و فروپاشی خدمات عمومی، اختصاص یابد.

پنجم: فرسایشی نظامی و اقتصادی آمریکا در نتیجه جنگ با ایران که تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. این جنگ، هیبت آمریکا را به‌عنوان یک قدرت بزرگ تضعیف کرده است.

آمریکا از زیر بار مسئولیت حمایت از اسرائیل خارج می شود؟

عطوان می افزاید که بزرگ‌ترین خطری که موجودیت رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند، در دو وضعیت اساسی خلاصه می‌شود: فروپاشی داخلی و ازهم‌گسیختگی اجتماعی و همچنین نبود یک قدرت بزرگ جهانی که مسئولیت پروژه صهیونیستی را بپذیرد و از آن در برابر شکست‌ها محافظت کند و ابزارهای قدرت را در اختیارش قرار دهد، چرا که آمریکا به‌ تدریج در حال کنار کشیدن از زیر بار سنگین حمایت از پروژه صهیونیستی است.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به رژیمی منفور در سراسر جهان تبدیل شده، گفت که تل آویو مظلوم نمایی خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین سلاح‌هایش از دست داده است. این وضعیت در پی نسل‌کشی در غزه و گرسنگی‌دادن و کشتار کودکان در نوار غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان پدید آمده است.

خودزنی مرگبار نتانیاهو

این تحلیلگر عرب زبان همچنین به تهدید جدید نتانیاهو علیه تشکیلات خودگردان اشاره و تاکید کرد که نتانیاهو تهدید کرده است که تشکیلات خودگردان را با یک غافلگیری بزرگ روبه‌رو خواهد کرد؛ غافلگیری‌ای که به معنای انحلال این تشکیلات، خلع سلاح نیروهای امنیتی آن و لغو توافق اسلو خواهد بود و رهبرانش را به اردن تبعید خواهد کرد.

عطوان این اقدام را گلوله مرگباری دانست که به‌ سوی خود نتانیاهو بازمی‌گردد و به زندگی سیاسی او پایان می‌دهد و چه‌ بسا این اقدام آغاز شمارش معکوس برای پایان موجودیت رژیم صهیونیستی باشد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه خاورمیانه و نقشه‌های قدیمی آن را تغییر خواهد داد، محور مقاومت است؛ ادامه داد که این پایداری اسطوره‌ای در عرصه‌های نظامی و سیاسی، از برجسته‌ترین جلوه‌های پیروزی این محور و شکست دو طرف متجاوز، یعنی آمریکا و اسرائیل، و همه متحدان عرب و مسلمان این متجاوزان است.

وی در پایان تصریح کرد که جنگ آینده می‌تواند پیروزی بزرگ آمریکا و غرب در جنگ جهانی دوم را به حاشیه براند و نقشه قدرت در جهان را از نو ترسیم کند و هژمونی آمریکا را از جایگاهی که بیش از ۸۰ سال بر آن تکیه زده است، پایین بکشد.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، هژمونی آمریکا ، جنگ منطقه‌ای
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