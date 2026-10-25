تأمین ارز دارو ۲۸ درصد افزایش یافت

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین ارز دارو، گفت: در هفت ماه گذشته از سال۱۴۰۵، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تأمین کرده‌ایم که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه شرایط امسال با سال گذشته تفاوت زیادی دارد، افزود: با وجود این تفاوت‌ها، میزان ارز تأمین‌شده برای دارو افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمایت‌های ریالی از تولیدکنندگان دارو اظهار کرد: علاوه بر تأمین ارز، منابع ریالی قابل‌توجهی نیز به‌ویژه برای تولید دارو در اختیار تولیدکنندگان عمده این حوزه قرار داده‌ایم.

همتی با بیان اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد مشکل دارو بیشتر به مسئله لجستیک مربوط باشد، تأکید کرد: از نظر تأمین ارز و منابع ریالی، هیچ‌گونه محدودیتی در بانک مرکزی وجود نداشته است و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا دارو به‌وفور در اختیار مردم عزیز کشورمان قرار گیرد.