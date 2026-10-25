با افزایش نگرانی‌ها درباره شرایط امنیتی منطقه، وضعیت میزبانی عربستان در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ همچنان نامشخص است و قرار است وضعیت برگزاری این رقابت‌ها و مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در ۲۸ آبان مشخص شود.

جوان آنلاین: در پی تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه، ابهام‌ها درباره برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان افزایش یافته است.

جام ملت‌های آسیا قرار است طبق برنامه فعلی از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ در عربستان برگزار شود اما شرایط امنیتی منطقه نگرانی‌هایی را درباره برگزاری این رقابت‌ها در زمان مقرر ایجاد کرده است.

در همین راستا، شیخ سلمان بن ابراهیم آل‌خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، اعلام کرده است که امکان به تعویق افتادن این مسابقات تا سال ۲۰۲۸ وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آن با توجه به تحولات پیش رو انجام خواهد شد. با این حال، مسئولان برگزاری مسابقات در عربستان پیش‌تر تأکید کرده‌اند که آماده‌سازی‌ها طبق برنامه ادامه دارد.

وضعیت برگزاری جام ملت‌های آسیا و همچنین مراسم برترین‌های فوتبال آسیا قرار است در ۲۸ آبان مشخص شود؛ موضوعی که می‌تواند تکلیف ادامه برنامه‌ریزی برای مهم‌ترین تورنمنت ملی فوتبال قاره را روشن‌تر کند.