چین آمریکا را به اقدام متقابل تهدید کرد

وزارت بازرگانی چین با مخالفت با گسترش محدودیت‌های آمریکا بر سرمایه‌گذاری در این کشور، هشدار داد که طرح جدید واشنگتن برای محدود کردن سرمایه‌گذاری در فناوری‌های حساس، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جوان آنلاین: وزارت بازرگانی چین از آمریکا خواست گسترش محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری این کشور در چین را متوقف کند؛ چراکه طرح جدید واشنگتن در زمینه فناوری‌های حساس به روابط اقتصادی و تجاری دو کشور آسیب می‌زند.

طبق گزارش المنار، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیشنهاد آمریکا، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با چین را به‌صورت تبعیض‌آمیز گسترش می‌دهد.

پکن ضمن مخالفت شدید با این طرح، تاکید کرد که حق خود برای اتخاذ اقدامات متقابل را محفوظ می‌داند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه پیشنهادهایی را برای به‌روزرسانی برنامه امنیتی این کشور در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارائه کرد. بر اساس این پیشنهادها، زیست‌فناوری به بخش‌های مشمول ممنوعیت اضافه می‌شود و دامنه محدودیت‌ها به حوزه‌هایی مانند محاسبات با عملکرد بالا و سامانه‌های فوق‌سریع گسترش می‌یابد.

پکن معتقد است این پیشنهاد با توافق‌های حاصل‌شده میان رؤسای جمهور دو کشور در تضاد است.

در مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این اقدامات منحصر به چین نیست و هدف آن جلوگیری از حمایت سرمایه‌های آمریکایی از توسعه فناوری‌های راهبردی با کاربردهای دوگانه در کشورهای رقیب خارجی است؛ فناوری‌هایی که به ادعای واشنگتن می‌توانند امنیت ملی آمریکا را تهدید کنند.

برنامه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری آمریکا پیش‌تر نیز برخی سرمایه‌گذاری‌های این کشور در حوزه‌های مرتبط با چین، از جمله نیمه‌رساناها، فناوری‌های کوانتومی و هوش مصنوعی را هدف قرار داده بود.