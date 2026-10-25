جوان آنلاین: نشریه فارن پالیسی در تحلیلی به قلم نیکلاس گراسمن، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ایلینوی، نوشت که جنگ آمریکا با ایران، امنیت و نفوذ منطقه‌ای عربستان را به‌شدت تضعیف کرده و نشان داده است که اتکای ریاض به دونالد ترامپ برای تأمین منافع راهبردی این کشور نتیجه‌بخش نبوده است.

به نوشته این نشریه، عربستان که بخش مهمی از نفوذ جهانی خود را از تولید نفت و درآمدهای حاصل از آن به دست می‌آورد، اکنون با تهدیدهای فزاینده علیه صادرات انرژی روبه‌روست. بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، تهدید کشتی‌های سعودی در دریای سرخ و حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان، فشار بر صنعت نفت این کشور را افزایش داده است.

گراسمن معتقد است حمله ترامپ به ایران، ترتیبات امنیتی چند دهه گذشته میان واشنگتن و کشورهای عربی خلیج فارس را مختل کرده است؛ ترتیباتی که بر اساس آن، آمریکا امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را تأمین می‌کرد و در مقابل، کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بودند و به جریان باثبات نفت کمک می‌کردند.

بر اساس این تحلیل، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پس از آسیب دیدن خط لوله راهبردی کشورش از ترامپ خواست مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دهد، اما کاخ سفید این درخواست را نپذیرفت. نویسنده این رویکرد را نشانه‌ای از ناتوانی واشنگتن در پاسخ‌گویی به نگرانی‌های امنیتی ریاض می‌داند.

این مقاله همچنین به روابط مالی و تجاری نزدیک میان خانواده ترامپ و عربستان، از جمله سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق ثروت ملی سعودی در شرکت سرمایه‌گذاری جرد کوشنر، اشاره می‌کند. به باور نویسنده، ریاض تصور می‌کرد با استفاده از این روابط می‌تواند امنیت و ثبات را تضمین کند، اما اکنون با پیامدهای جنگی روبه‌روست که خود در شکل‌گیری آن نقش مستقیمی نداشته است.

گراسمن در پایان استدلال می‌کند که فساد و روابط شخصی در سیاست، لزوماً به معنای توانایی در تأمین منافع ملی نیست و شرط‌بندی عربستان روی ترامپ به نتیجه‌ای برخلاف انتظار این کشور انجامیده است.