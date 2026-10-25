کد خبر: 1386644
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

فارن پالیسی: شرط‌بندی عربستان روی ترامپ شکست خورد

فارن پالیسی نشریه فارن پالیسی در تحلیلی نوشت: شرط‌بندی عربستان روی ترامپ به نتیجه‌ای برخلاف انتظار این کشور انجامیده است.

جوان آنلاین: نشریه فارن پالیسی در تحلیلی به قلم نیکلاس گراسمن، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ایلینوی، نوشت که جنگ آمریکا با ایران، امنیت و نفوذ منطقه‌ای عربستان را به‌شدت تضعیف کرده و نشان داده است که اتکای ریاض به دونالد ترامپ برای تأمین منافع راهبردی این کشور نتیجه‌بخش نبوده است.

به نوشته این نشریه، عربستان که بخش مهمی از نفوذ جهانی خود را از تولید نفت و درآمدهای حاصل از آن به دست می‌آورد، اکنون با تهدیدهای فزاینده علیه صادرات انرژی روبه‌روست. بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، تهدید کشتی‌های سعودی در دریای سرخ و حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان، فشار بر صنعت نفت این کشور را افزایش داده است.

گراسمن معتقد است حمله ترامپ به ایران، ترتیبات امنیتی چند دهه گذشته میان واشنگتن و کشورهای عربی خلیج فارس را مختل کرده است؛ ترتیباتی که بر اساس آن، آمریکا امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را تأمین می‌کرد و در مقابل، کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا بودند و به جریان باثبات نفت کمک می‌کردند.

بر اساس این تحلیل، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پس از آسیب دیدن خط لوله راهبردی کشورش از ترامپ خواست مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دهد، اما کاخ سفید این درخواست را نپذیرفت. نویسنده این رویکرد را نشانه‌ای از ناتوانی واشنگتن در پاسخ‌گویی به نگرانی‌های امنیتی ریاض می‌داند.

این مقاله همچنین به روابط مالی و تجاری نزدیک میان خانواده ترامپ و عربستان، از جمله سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق ثروت ملی سعودی در شرکت سرمایه‌گذاری جرد کوشنر، اشاره می‌کند. به باور نویسنده، ریاض تصور می‌کرد با استفاده از این روابط می‌تواند امنیت و ثبات را تضمین کند، اما اکنون با پیامدهای جنگی روبه‌روست که خود در شکل‌گیری آن نقش مستقیمی نداشته است.

گراسمن در پایان استدلال می‌کند که فساد و روابط شخصی در سیاست، لزوماً به معنای توانایی در تأمین منافع ملی نیست و شرط‌بندی عربستان روی ترامپ به نتیجه‌ای برخلاف انتظار این کشور انجامیده است.

برچسب ها: فارن پالیسی ، عربستان ، ترامپ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فصلی جدید در تاریخ ایران

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار