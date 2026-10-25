کد خبر: 1386642
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶
ورزش » ساير

تیم ملی کشتی آزاد عازم قزاقستان شد

کشتی آزاد تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان صبح امروز (یکشنبه) راهی آستانه محل برگزاری این مسابقات شد.

جوان آنلاین: رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۷ لغایت ۱۰ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی‌زاده
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزادخلیلی
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور
۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

همراهان: پژمان درستکار (سرمربی)، مهدی تقوی، احسان امینی، فرید دژم‌خوی، مصطفی آقاجانی، فرشید قبادی (مربیان)، داود گیل نیرنگ (مربی فرنگی)، آقاعلی قاسم نیان (بدنساز)، سجاد امیری (ماساژور)، یوسف عمید (پزشک تغذیه)، سعید ابراهیمی (آنالیزور) و محمدجواد یزدانی‌نیا (سرپرست).

برنامه مسابقات:

چهارشنبه ۶ آبان ماه:
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج‌شنبه ۷ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان فوق
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۸ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۹ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۶:۴۵ تا ۰۷:۱۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان ماه:
ساعت ۰۶:۳۰ تا ۰۶:۴۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی آزاد نوجوانان ، کشتی آزاد قهرمانی جهان
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