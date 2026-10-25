مجلس تصویب کرد که مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، یک درجه تشدید می‌شود.

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس در جلسه علنی حضوری_ وبیناری امروز ( یکشنبه ۳ آبان) مجلس و در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده ۲۳ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه،‌ مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازات‌های حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آن‌ها به طور صریح در شرع تعیین شده است، یک درجه تشدید می شود.

تبصره- اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکا و معاونان امکان پذیر است.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۲۴ این طرح را حذف کردند.