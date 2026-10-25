کد خبر: 1386638
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

پرداخت کالابرگ تکمیلی و جزئیات خوداظهاری

کالابرگ سازمان برنامه و بودجه، پرداخت تکمیلی کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر را کلید زد.

جوان آنلاین: سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، فرآیند بررسی خوداظهاری‌های ثبت شده در سامانه «دولت من» را آغاز کرد و اولین مرحله از واریزی‌های تکمیلی کالابرگ برای بخشی از متقاضیان به مبلغ ۵۰۰هزار تومان انجام شد.
بر اساس اعلام مقامات مربوطه، افرادی که پیش‌تر پیامک شمولیت افزایش کالابرگ را دریافت کرده و مراحل خوداظهاری را در سامانه «دولت من» به اتمام رسانده بودند، اکنون در حال دریافت پرداختی‌های تکمیلی هستند. تا این لحظه، بررسی اطلاعات تعدادی از متقاضیان صورت گرفته و مبلغ ۵۰۰هزار تومان به حساب آن‌ها واریز شده است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی، فرآیند بررسی اطلاعات به صورت مرحله‌ای ادامه دارد. دستگاه‌های متولی با تطبیق داده‌های خوداظهاری کاربران با داده‌های ثبتی و میدانی، وضعیت هر خانوار را بررسی می‌کنند. در صورتی که متقاضیان حد نصاب گروه‌های آسیب‌پذیر را داشته باشند، مشمول افزایش کالابرگ در ماه‌های آتی خواهند شد.

در همین راستا، تأکید شده است که سرپرست خانوارهایی که پیامک دریافت کرده اما موفق به خوداظهاری نشده‌اند، باید منتظر اعلام مهلت جدید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای «جاماندگان» باشند. همچنین، خانوارهایی که تاکنون هیچ پیامی دریافت نکرده‌اند، باید منتظر اعلام زمان درخواست بررسی مجدد بمانند.

شایان ذکر است که در حال حاضر هر اعتباری که در سامانه نمایش داده می‌شود، قابل برداشت است و اعتباری به صورت «غیرقابل استفاده» وجود ندارد. استمرار این پرداخت‌ها در ماه‌های آینده، کاملاً منوط به انطباق اطلاعات خوداظهاری با داده‌های ثبتی و معیارهای تعیین شده برای خانوارهای آسیب‌پذیر خواهد بود.

کالابرگ؛ ابزاری برای هدفمندسازی یا تسکین موقت؟

افزایش کالابرگ در قالب یک سیستم «خوداظهاری»، نشان‌دهنده تلاش دولت برای شناسایی دقیق‌تر اقشار آسیب‌پذیر است تا از هرج‌ومرج در توزیع منابع جلوگیری شود. اما نکته کلیدی در این طرح، «تطبیق داده‌های میدانی با داده‌های ثبتی» است. این رویکرد اگرچه جلوی تقلب را می‌گیرد، اما ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های اداری، باعث تأخیر در رسیدن حمایت‌ها به دست نیازمندان واقعی شود.

از منظر اقتصادی، پرداخت‌های تکمیلی ۵۰۰هزار تومانی در مقایسه با نرخ تورم کالاهای اساسی، بیشتر جنبه «تسکینی» دارد تا «تأمین نیاز». با این حال، انتقال این پرداخت‌ها به بستری مانند سامانه «دولت من»، گامی در جهت دیجیتالی کردن رفاه و کاهش واسطه‌هاست که اگر با سرعت بیشتری اجرا شود، می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد.

برچسب ها: کالابرگ حمایتی ، کالابرگ الکترونیک ، کالابرگ الکترونیکی
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