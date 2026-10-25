نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را مکلف کردند که فهرست رسانه‌های معاند را جهت اطلاع عموم به صورت علنی منتشر کنند.

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۳ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و با الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ این طرح موافقت کردند.

در تبصره الحاقی به ماده ۲۲ آمده است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند ظرف حداکثر ۳ ماه از ابلاغ این قانون فهرست رسانه‌های موضوع این ماده را تدوین و جهت اطلاع عموم به صورت علنی منتشر کنند و هرگونه تغییر فهرست را نیز به صورت عمومی منتشر نمایند.

در ماده ۲۲ این طرح آمده است که مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد این ماده مستثنا هستند.