مجازات اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو ایران تعیین شد

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی حضوری_ وبیناری امروز ( یکشنبه ۳ آبان) مجلس در محل صحن علنی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و در نهایت با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد اصلاحی؛ ماده ۲۳ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

ورود یا اقامت غیر مجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیند های اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست سنجی یا بیومتریک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی تا ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی است.

همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیتی که با نوع و محدودیت های مندرج در مجوز اقامت و روادید آنان مغایرت اساسی داشته باشد مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی این ماده خواهند بود.

در تبصره این ماده آمده است که تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود، یک درجه تشدید خواهد شد.